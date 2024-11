Warszawa zabezpieczy wszystkie "przejścia śmierci". Do kiedy? Znamy termin

Audyt bezpieczeństwa w Warszawie. Zabezpieczą "przejścia śmierci"

Tragiczny wypadek na ulicy Woronicza w Warszawie udowodnił, że ustalenia z audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych należy brać bardzo poważnie. Nawet, jeśli do tej pory na tzw. "zerach" (przejściach oznaczonych jako najbardziej niebezpieczne) nie doszło do śmiertelnego zdarzenia, to w każdej chwili może się to zmienić.

Dzięki specjalnemu funduszowi do 2028 roku wszystkie najgroźniejsze miejsca na mapie stolicy zostaną zabezpieczone.

"Dzięki decyzji Rady Warszawy od października mogą trwać intensywne przygotowania do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich nowego dodatkowego programu poprawy bezpieczeństwa drogowego w stolicy. Specjalny fundusz zapewnił na lata 2025-28 aż 164 mln zł tylko na ten cel" - informuje ratusz. "Za 4 lata żadna spośród warszawskich zebr – ocenionych w audycie najniżej – nie powinna pozostać bez infrastrukturalnej poprawy bezpieczeństwa. A to będzie miało widoczny efekt w statystykach bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Marsz po tragicznym wypadku na Woronicza. "Nazywajmy te rzeczy morderstwami, a nie wypadkami"

Wielkie zmiany

Tylko na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy ZDM ogłosił przetargi na budowę 3 ważnych sygnalizacji świetlnych. Nowe sygnalizatory pojawią się na skrzyżowaniach: Woronicza/Spartańska, Wólczyńska/Nocznickiego i Przyczółkowa/Pałacowa. Trwa też przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty.

W przyszłym roku tego typu dużych zmian będzie jeszcze więcej. Dzięki środkom z nowego programu przebudowę przejdą m.in. skrzyżowania: ul. Powstańców Śląskich i Sterniczej, al. Krakowskiej i Bakalarskiej, al. Witosa i Idzikowskiego oraz Płochocińskiej i Szamocin.

