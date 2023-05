Warszawę widać z Gór Świętokrzyskich! Niesamowite zdjęcia, będziecie przecierali oczy ze zdumienia

Warszawa widziana z Gór Świętokrzyskich. Niesamowite zdjęcia zapierają dech w piersi

Wieżowiec Varso Tower szybko stał się nową chlubą stolicy. Jego wysokość powala na łopatki. Szklany kolos mierzy aż 310 m wysokości. Chyba nikt jednak nie przypuszczał, że można go dostrzec z tak powalającej odległości. - Obserwacja Varso Tower z gołoborza na Łysej Górze to najdalszy widok na polską stolicę, jaki udało się sfotografować. Varso Tower mierzący 310 m jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Od początku jego budowy trwały dywagacje co z niego można zobaczyć oraz skąd można go dostrzec. Mało kto wierzył, że obserwacja Warszawy będzie możliwa z odległych o ponad 150 km Gór Świętokrzyskich – pisze autor fotografii Paweł Kłak, założyciel strony dalekiewidoki.pl, na której publikuje swoje niecodzienne ujęcia.

Jak to możliwe, że Warszawę widać pod Kielcami? - W przyrodzie występuje czasem niestandardowa refrakcja. Światło ugina się mocniej niż zwykle w niejednorodnej atmosferze i pozwala niejako "zajrzeć za horyzont" – wyjaśnia fotograf. I dodaje, że czeka na otwarcie tarasu widokowego na szczycie Varso. Wtedy spojrzeć można będzie też w drugą stronę. Kto wie, jak daleko wtedy sięgnie jego obiektyw?