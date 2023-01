Warszawski Teatr Capitol zaprasza na szaloną nowość - spektakle improwizowane na nowej Scenie Amfiteatr. Potężna dawka energii i znakomita zabawa gwarantowane. Przyjdź na spektakl i bądź częścią tej historii!

Co tam się stało!?

Co za widok!

DLACZEGO TO ZROBIŁ?!

"Zawsze bardzo dużym szacunkiem darzyłam kolegów, którzy zajmują się teatrem improwizowanym i zawsze chciałam mieć taką scenę. Teraz spełniło się moje marzenie, ponieważ otworzyliśmy w grudniu naszą nową, malutką, amfiteatralną przestrzeń - Scenę Amfiteatr — mówi Anna Gornostaj, dyrektor Teatru Capitol w Warszawie. „Aktorzy, którzy będą tutaj grać zajmują się tym od wielu lat, robią to absolutnie profesjonalnie, moim zdaniem najlepiej w Polsce.” „Od dawna próbowałem znaleźć w Warszawie miejsce do grania, chciałem jednak, żeby to był teatr” - dodaje Jacek Stefanik, dyrektor artystyczny Teatru Komedii Impro w Łodzi. „4,5 roku temu zacząłem grać w Teatrze Capitol w spektaklu „Skok w bok”. Wiele razy rozmawialiśmy o moim pomyśle, aż w końcu Ania Gornostaj pozyskała od właściciela budynku jeszcze jedną przestrzeń i jej pierwsza myśl była taka, żeby zrobić scenę impro. I oto jesteśmy” - cieszy się Jacek Stefanik.

W repertuarze warszawskiego teatru można znaleźć na ten moment pięć improwizowanych tytułów, łódzkiego Teatru Komedii Impro, a ich oferta będzie stale rozszerzana. I choć przedstawienia nie mają ustalonego scenariusza, to każde toczyć się będzie wedle określonego schematu: w „Kryminale improwizowanym” popełnione zostanie morderstwo, w którym zginie osoba wskazana przez widzów; w „Wilkołakach”, czyli horrorze improwizowanym, publiczność będzie starała się wskazać, kto jest człowiekiem, a kto tytułowym wilkołakiem, a co za tym idzie, kto powinien zginąć, a kto przeżyć; w spektaklu „Disco polo, czyli historia pewnego zespołu” widzowie wspólnie z aktorami będą decydować o przyszłości mieszkańców małej miejscowości, którzy - z braku innych pomysłów na życie - zamierzają założyć zespół muzyczny; w przedstawieniu „Impro Atak!” wszyscy wspólnie bawić się będą w tzw. gry impro, ponieważ aktorzy zmierzą się z licznymi wyzwaniami rzucanymi im przez publiczność; a w „Komedii romantycznej” wspólnie z widzami będziemy odkrywać miłosne sekrety i przeżywać romantyczne perypetie bohaterów.

„Ta zabawa z publicznością jest bardzo ważnym elementem. Teatr bez widza nie istnieje, teatr improwizowany w szczególności” - zaznacza Anna Gornostaj. „To są prawdziwe spektakle teatralne, to jest teatr z najwyższej półki i dlatego chcę współpracować z łódzkimi improwizatorami. Widziałam, jak wyglądają ich przedstawienia, jaka jest interakcja z publicznością. Mają bardzo dobrą markę. To także bardzo dobra dawka humoru, i to w dobrym guście, nie ma brutalizmu, ani wulgaryzmów. Zapraszam na te spektakle całe rodziny!”

TEATR CAPITOL - SCENA AMFITEATR NAJBLIŻSZE SPEKTAKLE IMPROWIZOWANE:

20 stycznia 2023 r. - „Kryminał improwizowany” - godz. 19.00

27 stycznia 2023 r. - „Historia pewnego zespołu” - godz. 19.00

3 lutego 2023 r. - „Kryminał improwizowany” - godz. 19.00

10 lutego 2023 r. - „Komedia romantyczna” [PREMIERA] - godz. 19.00

11 lutego 2023 r. - „Komedia romantyczna” - godz. 19.00

12 lutego 2023 r. - „Komedia romantyczna” - godz. 18.00

14 lutego 2023 r. - „Komedia romantyczna” - godz. 19.00 [WALENTYNKI]

17 lutego 2023 r. - „Historia pewnego zespołu” - godz. 19.00

24 lutego 2023 r. - „Wilkołaki”, czyli horror improwizowany [PREMIERA] - godz. 19.00.

Każde impro zdarza się tylko raz! Przyjdź na spektakl i bądź częścią tej historii :)