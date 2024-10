Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa. Miasto testuje system alarmowy. Zawyją syreny [RELACJA NA ŻYWO]

Od poniedziałku (7 października) trwa Tydzień Bezpieczeństwa. Pierwszego dnia miasto skupiło się na bezpieczeństwie drogowym. Policjanci z Komendy Stołecznej będą prowadzili wzmożone kontrole na drogach, przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych. W 20 wytypowanych miejscach policjanci, strażnicy miejscy i uczniowie szkół z klas policyjnych rozdawali ulotki.

We wtorek odbył się dzień pierwszej pomocy, podczas którego Straż Miejska, Straż Pożarna i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pokzali jak udzielać pierwszej pomocy. Wystartował również „Pociąg do Życia”. To autorski projekt Szybkiej Kolei Miejskiej, w którym podróżni zobaczyli akcję ratunkową z użyciem defibrylatora. Mogli też wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy dla wszystkich chętnych, znajdujących się w pociągu. Akcja była przeprowadzana na linii S1.

W środę będą trwały ćwiczenia z alarmowania ludności miasta. O godz. 11 zawyją syreny. Służby będą sprawdzały sprawność systemu. Po godzinie, również przy pomocy syren, alarm zostanie odwołany.

Do soboty w dzielnicach i centrum Warszawy odbywają się spotkania z przedstawicielami służby mających dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy PKiN od strony Kinoteki do soboty stać będzie namiot, w którym w godz. 10-18 można porozmawiać z ekspertami od bezpieczeństwa. – Tą akcją sprawdzimy czy dźwięk syren alarmowych dociera do wszystkich miejsc w stolicy, sprawdzimy też jak szybko pojawiają się komunikaty w mediach i zbadamy skuteczność poszczególnych kanałów dotarcia do mieszkańców – mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa. W mieście zawyły syreny alarmowe [ZAPIS RELACJI] 10:26 Rozpoczynamy relację na żywo. Dziś (9 października) miasto będzie testowało system alarmowania. O godz. 11 w mieście zawyją syreny. 10:28 Do mieszkańców od rana rozsyłane są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! W Warszawie trwają ćwiczenia systemu alarmowania. Ogłoszenie - dźwięk modulowany 3 min. Odwołanie godz. 12.00 - dźwięk ciągły 3 min. Zachowaj spokój." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy – czytamy w komunikacie ‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! W Warszawie trwają ćwiczenia systemu alarmowania. Ogłoszenie - dźwięk modulowany 3 min. Odwołanie godz. 12.00 - dźwięk ciągły 3 min. Zachowaj spokój."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy. pic.twitter.com/TOfz2M1r7c — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 9, 2024 10:34 Tydzień Bezpieczeństwa w Warszawie. Służby odpowiadają na pytania mieszkańców Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. 10:37 Tydzień Bezpieczeństwa w Warszawie. Jak zachować się, gdy zawyją syreny alarmowe? Poznaj systemy bezpieczeństwa Jak zachować się, gdy zawyją syreny? Na to pytanie odpowiadamy w powyższym artykule. 10:41 W centrum Warszawy jest nasz reporter Piotr Lis. Rozmawia z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa. – Gdyby syreny zawyły bez zapowiedzi, to wróciłabym do domu i spakowała najpotrzebniejsze rzeczy. Potem poszukałabym schronienia – mówi pani Hanna, mieszkanka Mokotowa. – Nie znam jednak żadnych schronów z prawdziwego zdarzenia w mojej okolicy – dodaje. 10:52 Prezydent Warszawy mówił już o pierwszych wnioskach z akcji. Okazuje się, że alert RCB, za który odpowiada rząd, jest przekazywany przez operatorów w nieco innym czasie. – Tu jest pole do rozmów, by reakcja w takich sytuacjach była szybsza – mówił Rafał Trzaskowski, kt,oryjest w Centrum Bezpieczeństwa i będzie monitorował sytuację w centrum monitoringu, na obrazach z kamer. 10:54 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uczestniczy w sztabie operacyjnym w Centrum Bezpieczeństwa na Woli. - Dziś dzień sprawdzenia sygnałów alarmowych. Przyzwczailiśmy się, że sygnały alarmowe włączane są z okazji rocznic Powstania Warszawskiego i Powstania w Getce Warszawskim, teraz testujemy 3-minutowy sygnał alarmowy. Informujemy o tym od tygodni, warszawiacy dostali alert RCB. Ale ja apeluję o spokój, to są wyłącznie ćwiczenia - mówił Rafał Trzaskowski. 11:00 W mieście właśnie słychać syreny alarmowe. 11:06 Jak na alarm zareagowali mieszkańcy przy stacji metra Centrum? – Nie zauważyłem żadnej rekacji. Ludzie śpieszą się do pracy, ktoś czyta książkę. Warszawa żyje, tak jak kilka minut wcześniej – donosi reporter Piotr Lis. 11:07 W centrum Warszawy, na Pradze-Południe, na Saskiej Kępie, Gocławiu, na Woli, na Ochocie słychać było wycie syren bardzo dobrze. Czy gdzieś w Warszawie ich nie było słychać? Piszcie na [email protected] lub na naszym profilu na Facebooku. 11:14 Zobacz galerię 10 zdjęć Rozpoczęliśmy test systemu powiadamiania mieszkańców na wypadek zagrożenia❗️To, co właśnie słyszysz, to test syren alarmowych. 3-minutowy modulowany dźwięk oznacza ALARM. Spokojnie, to tylko ćwiczenia! – informuje miasto. 11:21 W ścisłym centrum Warszawy w okolicach Dworca Centralnego syreny alarmowe były słabo słyszalne w zamkniętych pomieszczeniach. Osoby starsze miały też problem z ich usłyszeniem przy ul. Bartyckiej – donoszą nasi Czytelnicy. 11:24 Ten sam problem mieli mieszkańcy innych miejsc w stolicy. Płyną do nas zgłoszenia z Filtrów, okolic Potoku Bielańskiego oraz ronda Starzyńskiego na Pradze. 11:31 O godzinie 12 syreny ponownie zawyją w całym mieście. Będzie to oznaczało odwołanie alarmu. 11:38 Z rozmów, jakie prowadził nasz reporter z mieszkańcami wynika, że osoby młodsze wiedziały lepiej w jaki sposób reagować na prawdziwe zagrożenie. – Wiedzieli co zrobić, jak się zachować i co ze sobą zabrać w przypadku ogłoszenia alarmu w mieście – informuje Piotr Lis. 11:43 – Wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, wiedzieli natomiast o zaplanowanych ćwiczeniach. Głównie z mediów społecznościowych oraz alertów RCB rozesłanych za pomocą SMS – dodaje. 11:54 Nie słyszałeś alarmu lub był on słaby? Zgłoś to przez aplikację Warszawa 19115 - zakładka Usługi - Odsłuchaj alarmy - Zgłoś jakość alarmu. Można też wysłać email na adres [email protected], zadzwonić pod numer 19115 lub wejść na stronę https://warszawa19115.pl/syreny-alarmowe – informują urzędnicy. 12:00 W mieście ponownie wyją syreny. Trwa odwołanie alarmu. 12:05 – Zgłaszam, że w rejonie ul. Belwederskiej na granicy Mokotowa i Śródmieścia praktycznie nie było słychać z syren sygnału alarmowego o godz. 11.00. Sygnał o 12.00 był także słabo słyszalny i to dopiero przy otwartym oknie, gdyż dochodził tylko z daleka, z innych rejonów miasta, a nie z lokalnych syren – informuje naszą redakcję pani Anna. 12:10 Spływają do nas kolejne informacje od Czytelników. – Na ulicy Zabranieckiej 8 na Targówku sygnał w ogóle nie był słyszalny w pomieszczeniach przy pracujących maszynach, sygnału odwołującego już nasłuchiwaliśmy. Był ledwo słyszalny – napisała pani Ewelina. Podobną wiadomość otrzymaliśmy od pani Anety z Grochowa. 12:32 Zobacz galerię 11 zdjęć Tak na alarm zareagowali mieszkańcy Warszawy. 12:41 Za nami test systemu alarmowego w @warszawa. Dziękuję za stosowanie się do naszych apeli. Dziękuję za wszystkie sygnały dotyczące słyszalności syren. Także takie ćwiczenia to niezbędny element poprawiania bezpieczeństwa i odporności stolicy na wszelkie zagrożenia.



Jeśli nie… pic.twitter.com/H1bcWhIeuC — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 9, 2024 12:45 Syreny wyją w Warszawie. Po raz pierwszy taki sygnał alarmowy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. 13:04 To już koniec naszej ralacji na żywo. Dziękujemy naszym Czytelnikom na zgłaszanie niedociągnięć w systemie alarmowym.

Odśwież relację