Warszawskie baseny pod chmurką wracają. Moczydło i Inflancka otwierają sezon

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-06-16 9:14

Dobra wiadomość dla mieszkańców stolicy. Już w czwartek otwarte zostaną dwie miejskie pływalnie plenerowe: na Moczydle i przy ulicy Inflanckiej. Na odwiedzających czekają baseny, zjeżdżalnie, strefy relaksu, boiska sportowe oraz gastronomia. Obiekty będą działać przez całe wakacje.

  • Pływalnie letnie na Moczydle i Inflanckiej ruszają w czwartek.
  • Na Moczydle dostępne będą m.in. zjeżdżalnie, basen sportowy i codzienna aqua zumba.
  • Basen przy Inflanckiej oferuje podgrzewaną wodę oraz strefę wypoczynku.

Moczydło pełne atrakcji

Park Wodny Moczydło ponownie otwiera swoje bramy dla mieszkańców Warszawy. Na gości czeka rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, w tym baseny, brodziki dla najmłodszych oraz wodne zjeżdżalnie. Nie brakuje tu rozległych terenów zielonych przeznaczonych do opalania i wypoczynku.

Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli korzystać z boisk do siatkówki i piłki nożnej plażowej, a także wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Dla osób chcących popracować nad formą przygotowano codzienne zajęcia aqua zumby. Na terenie ośrodka znajduje się również basen sportowy z 50-metrowymi torami do pływania oraz strefa gastronomiczna z food truckami. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pływalnia na Moczydle będzie czynna codziennie od godziny 9.00 do 19.00 przez cały sezon wakacyjny.

Inflancka z podgrzewaną wodą

Drugą propozycją dla mieszkańców jest letnia pływalnia przy ulicy Inflanckiej. Na miejscu dostępny jest basen rekreacyjny, wydzielona część dla dzieci, leżaki oraz pełne zaplecze sanitarne i szatniowe. Jednym z największych atutów obiektu jest system podgrzewania wody, dzięki któremu kąpiel pozostaje komfortowa nawet podczas chłodniejszych dni.

Na odwiedzających czekają również boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna oraz taras widokowy z miejscami do wypoczynku.

W czerwcu i lipcu pływalnia będzie działać codziennie w godzinach 10–20. W sierpniu obiekt będzie zamykany godzinę wcześniej, o 19.

Wiele zależy od pogody

Aktywna Warszawa przypomina, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pływalnie mogą być czasowo zamykane. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania obiektów będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zarządcy.

Legendarne baseny w Warszawie powrócą? Mają wielki potencjał!

Polecany artykuł:

Kolejny „incydent kałowy” w płockim basenie. To już szósty raz w ciągu ostatnic…
Kolejny „incydent kałowy” w płockim basenie. To już szósty raz w ciągu ostatnich 2 miesięcy!
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BASEN
WARSZAWA
INFLANCKA
MOCZYDŁO