Warszawskie baseny pod chmurką wracają. Moczydło i Inflancka otwierają sezon

Pływalnie letnie na Moczydle i Inflanckiej ruszają w czwartek.

Na Moczydle dostępne będą m.in. zjeżdżalnie, basen sportowy i codzienna aqua zumba.

Basen przy Inflanckiej oferuje podgrzewaną wodę oraz strefę wypoczynku.

Moczydło pełne atrakcji

Park Wodny Moczydło ponownie otwiera swoje bramy dla mieszkańców Warszawy. Na gości czeka rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, w tym baseny, brodziki dla najmłodszych oraz wodne zjeżdżalnie. Nie brakuje tu rozległych terenów zielonych przeznaczonych do opalania i wypoczynku.

Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli korzystać z boisk do siatkówki i piłki nożnej plażowej, a także wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Dla osób chcących popracować nad formą przygotowano codzienne zajęcia aqua zumby. Na terenie ośrodka znajduje się również basen sportowy z 50-metrowymi torami do pływania oraz strefa gastronomiczna z food truckami. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pływalnia na Moczydle będzie czynna codziennie od godziny 9.00 do 19.00 przez cały sezon wakacyjny.

Inflancka z podgrzewaną wodą

Drugą propozycją dla mieszkańców jest letnia pływalnia przy ulicy Inflanckiej. Na miejscu dostępny jest basen rekreacyjny, wydzielona część dla dzieci, leżaki oraz pełne zaplecze sanitarne i szatniowe. Jednym z największych atutów obiektu jest system podgrzewania wody, dzięki któremu kąpiel pozostaje komfortowa nawet podczas chłodniejszych dni.

Na odwiedzających czekają również boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna oraz taras widokowy z miejscami do wypoczynku.

W czerwcu i lipcu pływalnia będzie działać codziennie w godzinach 10–20. W sierpniu obiekt będzie zamykany godzinę wcześniej, o 19.

Wiele zależy od pogody

Aktywna Warszawa przypomina, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pływalnie mogą być czasowo zamykane. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania obiektów będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zarządcy.

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