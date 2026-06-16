Warszawskie baseny pod chmurką wracają. Moczydło i Inflancka otwierają sezon

- Pływalnie letnie na Moczydle i Inflanckiej ruszają w czwartek.
- Na Moczydle dostępne będą m.in. zjeżdżalnie, basen sportowy i codzienna aqua zumba.
- Basen przy Inflanckiej oferuje podgrzewaną wodę oraz strefę wypoczynku.
Moczydło pełne atrakcji
Park Wodny Moczydło ponownie otwiera swoje bramy dla mieszkańców Warszawy. Na gości czeka rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, w tym baseny, brodziki dla najmłodszych oraz wodne zjeżdżalnie. Nie brakuje tu rozległych terenów zielonych przeznaczonych do opalania i wypoczynku.
Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli korzystać z boisk do siatkówki i piłki nożnej plażowej, a także wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Dla osób chcących popracować nad formą przygotowano codzienne zajęcia aqua zumby. Na terenie ośrodka znajduje się również basen sportowy z 50-metrowymi torami do pływania oraz strefa gastronomiczna z food truckami. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Pływalnia na Moczydle będzie czynna codziennie od godziny 9.00 do 19.00 przez cały sezon wakacyjny.
Inflancka z podgrzewaną wodą
Drugą propozycją dla mieszkańców jest letnia pływalnia przy ulicy Inflanckiej. Na miejscu dostępny jest basen rekreacyjny, wydzielona część dla dzieci, leżaki oraz pełne zaplecze sanitarne i szatniowe. Jednym z największych atutów obiektu jest system podgrzewania wody, dzięki któremu kąpiel pozostaje komfortowa nawet podczas chłodniejszych dni.
Na odwiedzających czekają również boisko do siatkówki plażowej, strefa gastronomiczna oraz taras widokowy z miejscami do wypoczynku.
W czerwcu i lipcu pływalnia będzie działać codziennie w godzinach 10–20. W sierpniu obiekt będzie zamykany godzinę wcześniej, o 19.
Wiele zależy od pogody
Aktywna Warszawa przypomina, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pływalnie mogą być czasowo zamykane. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania obiektów będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych zarządcy.