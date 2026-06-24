Warszawskie Targi Obronne zgromadziły branżę, wojsko i pasjonatów militariów

Warszawskie Targi Obronne, organizowane przez Grupę ZPR Media oraz należący do niej PortalObronny.pl, połączyły część biznesową, ekspercką i edukacyjną. Wydarzenie podzielono na dwa dni o różnym charakterze. Piątek przeznaczono dla przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, wojska i służb mundurowych. W tym czasie odbywały się spotkania branżowe, rozmowy biznesowe i debaty. W 15 panelach uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, samorządów, służb mundurowych, spółek zbrojeniowych, środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Wśród gości byli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota i ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose.

Drugi dzień był dniem otwartym dla publiczności. Odwiedzający mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, rozwiązaniami dla służb, technologiami dronowymi, systemami łączności, wyposażeniem indywidualnym oraz rozwiązaniami związanymi z ochroną ludności i bezpieczeństwem cywilnym. Zaprezentowany został m.in. czołg Abrams, armatohaubica K9, transporter Rosomak, wyposażenie jednostki specjalnej GROM, pojazdy i wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej, policyjne radiowozy, opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów, specjalistyczne pojazdy strażackie, wozy obserwacyjne Straży Granicznej, samochód Służby Ochrony Państwa do przewozu VIP-ów oraz symulator dachowania SOP.

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Program uzupełniło ponad 30 prezentacji, warsztatów i prelekcji dotyczących m.in. ochrony ludności, rozwój przemysłu obronnego, cyberbezpieczeństwa oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe. W przestrzeni EXPO XXI swoją ofertę prezentowało ponad 110 wystawców, m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Works 11, Radiotechnika Marketing, Guns Concept, House of Guns, Muzeum Wojska Polskiego oraz przedstawiciele branży strzeleckiej, producentów broni, noktowizji, systemów bezzałogowych, schronów, ratownictwa i nowoczesnych technologii.

„Celem wydarzenia było nie tylko prezentowanie najnowszych technologii i produktów, ale również budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz stworzenie miejsca dialogu pomiędzy przemysłem, administracją, służbami i obywatelami. Zainteresowanie, z jakim spotkała się pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych, potwierdza, że w Polsce istnieje potrzeba organizowania wydarzeń łączących sektor obronny z szeroką debatą o bezpieczeństwie. Wierzymy, że stworzyliśmy platformę, która będzie rozwijać się w kolejnych latach i wspierać wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk” – mówi Grzegorz Zasępa, Dyrektor Generalny Warszawskich Targów Obronnych i redaktor naczelny „Super Expressu”.

Druga edycja Warszawskich Targów Obronnych odbędzie się za rok również w halach EXPO XXI, będzie dłuższa o jeden dzień i została zaplanowana na 24-26 czerwca 2027 roku.