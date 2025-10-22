Tak wyglądało warszawskie Powiśle, zanim stało się modną dzielnicą

W XIX wieku ulica Fabryczna w Warszawie była centrum przemysłowym, zatrudniającym połowę robotników miasta.

Po odzyskaniu niepodległości, tereny przemysłowe zaczęły ustępować miejsca zabudowaniom mieszkalnym, co doprowadziło do powstania nowatorskich kamienic.

Odkryj historię bliźniaczych kamienic Kornelich z 1935 roku i dowiedz się, która z nich przetrwała wojnę.

Jak budowa Trasy Łazienkowskiej wpłynęła na kształt tej historycznej ulicy?

Początki przemysłowe ulicy Fabrycznej w Warszawie

W pierwszej połowie XIX wieku tutejsze zakłady przemysłowe zatrudniały około połowy warszawskich robotników. Duża koncentracja zakładów przemysłowych przy ul. Fabrycznej sprzyjała parcelacji wielkich działek i wznoszeniu użytkowych kamienic czynszowych i domów robotniczych. Po odzyskaniu niepodległości na terenach po dawnej fabryce sukienniczej Repphana, zatrudniającej około 200 robotników na prawobrzeżnym Golędzinowie, w całej okolicy ulicy Fabrycznej zakłady przemysłowe zaczęły ustępować miejsca zabudowaniom mieszkalnym.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamienice Kornelich i ich historia

W 1935 r. Bolesław i Marta Korneli wznieśli przy ul. Fabrycznej pod numerami 30-32 dwie bliźniacze kamienice o identycznych fasadach. Na archiwalnej fotografii z 1938 r., znajdującej się w zasobach Archiwum Państwowego, widać obie kamienice. Kondygnację przyziemia łącznie z trójuskokowym ościeżem drzwi wejściowych (wejściem do klatki schodowej) wyłożono tam płytkami brunatnego klinkieru. Domy te na tamte czasy były bardzo nowatorskie i nosiły cechy czystego konstruktywizmu. Jeszcze przed ukończeniem kamienicy nr 32 państwo Korneli odsprzedali ją Kazimierzowi i Józefie Konopnickim. Kamienica nr. 30 należała ostatecznie do Maksymiliana Czapka i została całkowicie zniszczona w 1944 r. Natomiast kamienica o numerze 32 zachowała się w lepszym stanie, gdyż przetrwała jej część zachodnia. Obecnie jest odnowiona.

Wpływ Trasy Łazienkowskiej na rozwój ulicy

Budowa Trasy Łazienkowskiej odcięła ul. Fabryczną od Czerniakowskiej, z którą była połączona. Dopiero w latach 1964-68 wybudowano tam bloki osiedla Torwar, według projektu Oskara Hansena, uzupełnione po 1970 r. kolejnymi budynkami autorstwa Jana Zdanowicza.