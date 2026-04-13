We wstrząsającym wypadku w Łomiankach zginęły dwie osoby. Nowe informacje

Maria Hędrzak
2026-04-13 11:24

W niedzielę, 12 kwietnia na DK7 w Łomiankach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku z udziałem kilku samochodów. Dwie osoby zginęły, a jedna została przetransportowana do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień po dramatycznym zdarzeniu poznaliśmy nowe informacje w sprawie.

Śmiertelny wypadek Łomianki DK7
Tragiczny wypadek w Łomiankach. Nie żyją dwie osoby

Jak w niedzielny wieczór informowała policja, do wypadku doszło późnym popołudniem na wiadukcie w Łomiankach, na wysokości skrzyżowania ul. Kolejowej z Brukową. Zderzyło się tam kilka pojazdów, na trasie występowały duże utrudnienia. Niestety, życia dwóch osób nie udało się uratować. Kilku osobom udzielono pomocy na miejscu, jedna została przetransportowana do szpitala.

- Na trasie S7 w Łomiankach doszło do zderzenia czterech samochodów. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby z auta, które dachowało, kobieta i nastoletni chłopiec. Jedna osoba została zabrana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W wypadku uczestniczyło łącznie 11 osób. Na miejscu pracują JRG Błonie, JRG Warszawa, OSP Łomianki i OSP Dziekanów - relacjonował w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Inne źródła donoszą o pięciu pojazdach biorących udział w zdarzeniu.

Tuż po wypadku w mediach zaczęły pojawiać się nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi jeden z uczestników zdarzenia, kierowca Audi, miał uciec. Wcześniej miał szybko wyprzedzać i zahaczyć o jeden z pojazdów, co według komentarzy doprowadziło do dramatu. Doniesienia te nie zostały na razie potwierdzone przez służby.

Nowe informacje po dramatycznym wypadku w Łomiankach

Dzień po tragicznym zdarzeniu mł. kpt. Damian Dolniak przekazał w rozmowie z "Super Expressem", że działania ratownicze-gaśnicze strażaków trwały do godziny. Do późnych godzin wieczornych prace prowadzili natomiast policjanci, którzy zajęli się oględzinami i ustalaniem przyczyn wypadku. - Straż na miejscu była pomocna przy oświetleniu i zabezpieczeniu miejsca akcji - dodał.

Strażak powiedział też, że w wypadku zginęli 20-letnia kobieta oraz 16-letni chłopak jadący tym samym samochodem. W zdarzeniu ucierpiał mężczyzna, którego w stanie ciężkim zabrało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

