Weekendowy paraliż na ulicach Warszawy! Drogowcy zamkną ważny wjazd do centrum

W piątek wieczorem rozpocznie się remont jednej z głównych ulic Warszawy, prowadzącej do centrum.

Zamknięcie dotyczy odcinka od Ciołka do al. Prymasa Tysiąclecia, co wymusi objazdy dla kierowców i komunikacji miejskiej.

Prace potrwają do poniedziałku rano; sprawdź, jak zmienią się trasy autobusów i uniknij korków.

Warszawa: Remont ulicy przy "Moczydle"

Remont przy basenach i zmiana organizacji ruchu będzie związany z zamkniętym wjazdem do centrum. Prace drogowe obejmą fragment jezdni wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Elekcyjną. Zamknięty zostanie odcinek w kierunku centrum – od Ciołka do alei Prymasa Tysiąclecia,Kierowcy z Bemowa zostaną skierowani na objazd ulicami Jana Olbrachta, Redutową i Wolską,Z ulic Deotymy i Ciołka będzie można wyjechać tylko w prawo, w stronę Bemowa,Ulica Elekcyjna będzie przejezdna tylko do Bitwy pod Lenino.Zamknięcie obowiązywać będzie do poniedziałku, 20 października, do godziny 4:00 rano.

Tak pojadą autobusy

Remont oznacza duże zmiany także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Linie 129 i 249 w stronę Koła pojadą objazdem przez Ciołka. Linie 171 i 190 w kierunku Torwaru i CH Marki skręcą w Ciołka, a następnie przez Obozową i al. Prymasa Tysiąclecia wrócą na swoje trasy. Linia 184 w obu kierunkach pojedzie objazdem przez Jana Olbrachta i Redutową. Linie 523 i N43 ominą remont przez Jana Olbrachta, Redutową i Wolską. Nocna N42 w stronę Dworca Centralnego pojedzie Wolską przez al. Prymasa Tysiąclecia do Górczewskiej.

To największa inwestycja kolejowa w Warszawie! 4 miliardy na remont Warszawy Wschodniej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prace także na Powstańców Śląskich

To nie koniec utrudnień. W tym samym czasie robotnicy drogowi pojawią się również na fragmencie ulicy Powstańców Śląskich. Tam objazdy czekają m.in. autobusy linii 171, 184 i N43, które pojadą zmienionymi trasami.

Kiedy wszystko wróci do normy?

Kierowcy pojadą po nowym asfalcie w poniedziałek, 20 października, od godziny 4:00 rano. Do tego czasu lepiej omijać okolice „Moczydła” i planować podróż z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o zmianach tras można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

i Autor: infoulice/ Materiały prasowe Kierowcy pojadą po nowym asfalcie w poniedziałek, 20 października, od godziny 4:00 rano. Do tego czasu lepiej omijać okolice „Moczydła” i planować podróż z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o zmianach tras można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.