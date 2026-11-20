Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy

Z radością mogę poinformować, że zakończyliśmy budowę odcinka linii M2 na Bemowie. Te trzy nowe przystanki podziemnej kolei i stacja techniczno - postojowa były planowane jako ostatnie na drugiej nitce. Zdecydowaliśmy jednak, że temat rozbudowy linii M2 już trzeba – nomen omen – drążyć dalej. Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin – budowa właśnie tych trzech nowych stacji została zakończona. W ramach kontraktu powstała także druga – po tej na Kabatach – stacja techniczno - postojowa, czyli zajezdnia i zaplecze dla służb eksploatacyjnych i pojazdów metra. Dzięki zakończonej inwestycji mieszkańcy zachodniej części Warszawy zyskują szybkie, wygodne i bezpieczne połączenie – nie tylko z centrum stolicy, lecz także z prawym brzegiem miasta. To ważny etap dla rozwijającego się Bemowa. Do tego nowe stacje stworzą dwa duże węzły przesiadkowe, łączące autobusy i tramwaje, co znacznie podniesie jakość usług komunikacyjnych dla zachodniej części miasta. A na tym nie chcemy poprzestawać. Przygotowujemy się do rozbudowy linii M2, żeby mogli z niej bezpośrednio skorzystać także mieszkańcy Ursusa. Zaplanowane zostały już trzy lokalizacje przyszłych stacji: Ursus Północny, Posag 7 Panien oraz Ursus-Niedźwiadek. Planowana rozbudowa metra daje impuls kolejnym rejonom Warszawy. Dlatego trwają prace projektowe dla linii M3, a także przedprojektowe dla M4. Chcemy, by do 2050 r. sieć warszawskiego metra składała się z aż pięciu linii, w tym trzech zupełnie nowych. Linia M3 połączy przystanek Stadion Narodowy z ulicą Żwirki i Wigury, linia M4 Tarchomin z Wilanowem, a linia M5 Szamoty i Gocławek, a rozbudowana linia M2 połączy Ursus Niedźwiadek i Marymont. To ambitny plan. Istotne w jego realizacji będą również fundusze i wsparcie z Unii Europejskiej. Liczymy, że uda się pozyskać odpowiednie środki z programów wspólnoty. A w połączeniu z lokalnym budżetem oraz intensywną pracą doprowadzi to do rozwoju metra, które jest istotnym elementem komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Z pozdrowieniami,

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy