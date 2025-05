Wieliszew. Wielka akcja CBŚP. Zatrzymany mężczyzna, materiały wybuchowe w mieszkaniu

W poniedziałek (12 maja) na osiedlu Royal w Wieliszewie zaroiło się od służb. Uzbrojeni po zęby funkcjonariusze dokonali zatrzymania Białorusina i weszli do mieszkania przy ul. Książęcej. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że w akcji brali też udział antyterroryści. W środku zabezpieczyli materiały wybuchowe. Na czas akcji konieczna była ewakuacja dwóch bloków. Gdy udało się zabezpieczyć zgromadzony arsenał, mieszkańcy powrócili do swoich domów. Czynności funkcjonariuszy trwały w tym lokalu jeszcze we wtorek (13 maja). Tego samego dnia o godz. 19 mundurowi weszli do mieszkania przy ul. Kościelnej na osiedlu Natura. Nikogo tam jednak nie zatrzymali. Na razie nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że obie sprawy są ze sobą związane. – Z racji tego, że w sprawie trwają czynności, nie udzielamy szczegółowych informacji. Mogę jedynie potwierdzić, że prowadziliśmy działania – powiedział Konrad Wrześniowski, oficer prasowy CBŚP, odsyłając nas z pytaniami do prokuratury.

Sprawę nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Prokuratura Krajowa nie chce jednak udzielać żadnych informacji powołując się na dobro śledztwa. – Nie udzielamy żadnych bliższych szczegółów dotyczących sprawy – powiedziała krótko prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.