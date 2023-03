Planowali uprowadzenie kobiety dla okupu! Wielka akcja CBŚP

Policjanci z CBŚP rozbili gang narkotykowi. Zapobiegli uprowadzeniu kobiety dla okupu

Funkcjonariusze od wielu miesięcy starali się rozpracować gang, którego członkowie zajmowali się handlem narkotykami, a przede wszystkim heroiną. Jak się okazało w trakcie śledztwa, osoby, które należały do grupy miały również współpracować z grupą „praską” i „markowską”.

– Policjanci CBŚP dotarli do informacji, z której wynikało, że planowane jest uprowadzenie kobiety dla okupu. Wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane i przygotowane. Kobieta od wielu miesięcy była obserwowana, m.in. za pomocą specjalistycznego sprzętu. Najprawdopodobniej przygotowano także pojazd mający służyć do przetrzymywania kobiety. Śledczy nie wykluczają, że członkowie gangu mogli planować kolejne porwania osób dla okupu – przekazała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.

Materiał dowodowy zebrany przez funkcjonariuszy był obszerny. Na jego podstawie zatrzymano siedem osób, jedną doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego. Działania przeprowadzono na terenie Mazowsza.

W miejscu zamieszkania podejrzanych zabezpieczono przerażającą ilość broni i pieniędzy. W ręce funkcjonariuszy wpadły: maczety, telefony komórkowe, bronie, noże, gotówka w wysokości 70 tysięcy złotych.

– Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czynienia przygotowań do wzięcia zakładnika, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, przede wszystkim na warszawskiej Pradze czy nielegalnego posiadania broni i amunicji. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności – dodaje podinsp. Jurkiewicz.