Wielka wymiana latarni w Warszawie. Urzędnicy chwalą się gigantycznymi oszczędnościami

Dramat! 3-latek porażony prądem w mieszkaniu. Był pod opieką matki. Lekarze go reanimowali

Potężne zderzenie radiowozu z luksusowym mercedesem. Kierujący osobówką: "to ja miałem zielone światło!"

Warszawa. Wielka wymiana oświetlenia i gigantyczne oszczędności

O wymianie starych lamp na nowe informowaliśmy już w 2020 r. Wtedy prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił wielki projekt. Warszawa miała rozbłysnąć blaskiem nowych lamp i zastąpić oświetlenie uliczne pamiętające poprzednią epokę. - Dzięki tej inwestycji uda się zaoszczędzić aż 35 mln zł rocznie – mówił wtedy włodarz miasta.

Prace ruszyły w 2022 r. Jak drogowcom idzie wymiana opraw? - Do tej pory zakończyliśmy pierwszy etap, czyli wymianę oświetlenia na wszystkich drogach należących do Zarządu Dróg Miejskich. Teraz czas na drogi dzielnicowe – mówi na rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Jak dowiadujemy się z informacji na stronie ZDM-u na ulicach „dzielnicowych” do wymiany jest kolejnych 40-45 tys. opraw.

Do września udało się wymienić aż 36 tys. opraw na głównych drogach oraz 4,5 tys. na drogach gminnych. Dzięki temu miasto już teraz oszczędza ponad 32 mln zł w skali roku, a inwestycja bardzo szybko się zwróci.

Urzędnicy chwalą się, że zyska na tym nie tylko miejska kasa, ale także środowisko. Wyliczyli, że zmniejszony pobór prądu jest równy zasadzeniu 3 milionów drzew. Wszystko dzięki lampom SAVA, które w porównaniu do tradycyjnych lamp sodowych i metalohalogenowych pobierają prawie 3 razy mniej energii.