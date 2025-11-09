Wielkie zmiany w Warszawie. Na trzy dni wyłączą dziesięć stacji metra!

Modernizacja obejmie wymianę urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej. Prace prowadzone będą od czwartku (13 listopada) od godziny 21:30 do końca kursowania w niedzielę (16 listopada).

Nowoczesne systemy pojawią się między innymi na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Ich instalacja ma zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo metra oraz skrócić czas usuwania usterek. Dodatkowo na stacji Politechnika wymieniona zostanie rozdzielnica prądu stałego.

Utrudnienia w kursowaniu metra

W tym czasie metro będzie kursować tylko na dwóch krótszych odcinkach: Młociny − Słodowiec oraz Wilanowska − Kabaty. Częstotliwość przejazdów zostanie zmniejszona. W tygodniu pociągi będą jeździć co kilka minut, a w nocy co kwadrans.

Mimo utrudnień, urzędnicy zapewniają, że prace są konieczne i pozwolą w przyszłości uniknąć awarii, które paraliżują stolicę.

Zastępcza komunikacja miejska

Aby ułatwić poruszanie się po mieście, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zastępczą linię autobusową ZM1, która połączy Wilanowską ze Słodowcem, jadąc przez al. Niepodległości, Trasę Łazienkowską, plac Konstytucji, Marszałkowską, plac Bankowy, Andersa, Mickiewicza i Żeromskiego.

W noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę część kursów zostanie wydłużona aż do Młocin lub Kabat. Autobusy będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy i zatrzymywać się na przystankach przy stacjach metra, by pasażerowie mogli łatwo przesiadać się na inne środki transportu.

Oprócz autobusów pojawią się także dwie specjalne linie tramwajowe − 61 z Wyścigów do Winnicy oraz 76 z Miasteczka Wilanów do Tarchomina Kościelnego. Tramwaje zastępcze połączą południe i północ Warszawy przez Marszałkowską, plac Bankowy i Andersa. Zawieszone zostanie kursowanie linii 14, a pozostałe tramwaje i autobusy pojadą według specjalnych rozkładów jazdy.

Zmiany na przystankach i pętlach

Zmienią się również przystanki na pętlach Metro Wilanowska, Metro Młociny, Metro Słodowiec i Winnica. Dla linii 130, 165 i 218 wprowadzono nowe miejsca odjazdów, a autobusy linii 755 z Cybulic Dużych będą dojeżdżały do przystanku Metro Słodowiec 04. W dniach 13–14 listopada ostatni kurs tej linii o 21:28 także zostanie skierowany właśnie tam.

ZTM apeluje do mieszkańców, by w tych dniach dokładnie planowali swoje podróże i zarezerwowali więcej czasu na dojazd. − Prosimy o wyrozumiałość. To prace konieczne dla poprawy bezpieczeństwa i niezawodności warszawskiego metra − podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego.