Wilanów. Kobieta upadła przed urzędem, dostała silnych drgawek. Strażnicy ruszyli na ratunek

Dramatyczna sytuacja wydarzyła się w czwartek (15 maja) ok. godz. 13.40. – Strażnicy miejscy, którzy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy zastali poszkodowaną w trakcie silnego ataku drgawek. Funkcjonariusze zabezpieczyli jej głowę, chroniąc przed możliwymi urazami. Gdy atak ustał, udzielili poszkodowanej wsparcia psychicznego oraz zabezpieczyli ją kocem termicznym. Obserwujące całą sytuację osoby wezwały zespół ratownictwa medycznego – informuje referat prasowy straży miejskiej w Warszawie.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczki. Instruktaż

Kobieta została zaprowadzona do budynku urzędu, gdzie poczekała na przyjazd pogotowia. Dzięki działaniom strażników oraz właściwej reakcji świadków zdarzenia udało się zapewnić poszkodowanej niezbędną pomoc przedmedyczną oraz opiekę do czasu przybycia karetki. Kilka minut później na miejsce dotarła załoga ratownictwa medycznego, która – po przebadaniu 47-letniej kobiety – podjęła decyzję o przewiezieniu jej do szpitala przy ulicy Sobieskiego.