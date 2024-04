Właśnie się zaczęło, już odwołali część pociągów, niektóre ominą stacje w Warszawie. Duże utrudnienia na kolei

To już pewne!

Ogromne utrudnienia na kolei. Część pociągów odwołana. Linie SKM S1 i S10

Pierwsze utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM rozpoczną się już w piątek, 5 marca. Od późnych godzin wieczornych i przez cały weekend 6-7 kwietnia będą trwały prace na linii otwockiej. Pociąg linii S10 do Otwocka, odjeżdżający w piątek o godz. 22:41 ze stacji Warszawa Wschodnia, pojedzie z pominięciem przystanków Warszawa Grochów, Olszynka Grochowska i Gocławek.

W sobotę i niedzielę w relacji Otwock-Pruszków pięć pociągów linii S1 oraz dwa pociągi S10 nie pojadą przez przystanki Warszawa Gocławek, Olszynka Grochowska i Grochów. W odwrotnym kierunku, do Otwocka, z pominięciem tych przystanków, będzie kursowało aż 16 z 20 pociągów linii S10 i jeden pociąg S1!

Co więcej, z powodu zamknięcia niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, w relacji Otwock-Pruszków, 12 pociągów linii S1 pojedzie przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, a sześć pociągów przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna – z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.

Pasażerowie muszą mieć też na uwadze, że zmienią się również godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach. Ulegną one kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni. Jak ostrzega stołeczny ratusz, pociągi S10 pozostaną na swojej trasie, łączącej Otwock z Warszawą Wschodnią, ale ich rozkład również będzie się różnił.

Utrudnienia na kolei. Część pociągów odwołana. Linie SKM S2 i S20

W weekend 6-7 kwietnia, z powodu zamknięcia niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, pociągi linii S2 w ogóle nie wyjadą na tory! Na odcinku Warszawa Wschodnia-Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi linii S20.

Natomiast od poniedziałku, 8 kwietnia, aż do niedzieli, 19 maja, wszystkie pociągi linii S2 i S20 będą kursowały w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Rembertów. - Jest to spowodowane budową tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Z. Krasińskiego w Sulejówku Miłośnie i zamknięciem jednego z dwóch torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – wyjaśnił stołeczny ratusz.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej linii autobusowej ZS2, która będzie kursowała pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną na trasie:

REMBERTÓW-AKADEMIA – al. gen. A. Chruściela „Montera” – PKP REMBERTÓW - Cyrulików – Okuniewska – PKP WESOŁA – Okuniewska – Sulejówek: Okuniewska – M.K. Ogińskiego – Kombatantów II Wojny Światowej – PKP SULEJÓWEK – Księcia Józefa Poniatowskiego – W. S. Reymonta – M.K. Ogińskiego – Okuniewska – Szosowa – 3 Maja – ks. S. Staszica – gen. J. Bema – PKP SULEJÓWEK MIŁOSNA – gen. J. Bema – J. I. Kraszewskiego – G. Narutowicza – SULEJÓWEK MIŁOSNA-POMNIK (powrót: G. Narutowicza – gen. J. Bema – PKP SULEJÓWEK MIŁOSNA – gen. J. Bema – ks. S. Staszica – 3 Maja – Szosowa – Okuniewska – M.K. Ogińskiego – Kombatantów II Wojny Światowej – PKP SULEJÓWEK – Księcia Józefa Poniatowskiego – W.S. Reymonta – M.K. Ogińskiego – Okuniewska)

Autobusy te będą podjeżdżały na przystanki co 20-30 minut w szczycie komunikacyjnym oraz co godzinę poza szczytem i w weekendy.

Koleje Mazowieckie. Zmiany rozkładów jazdy

Utrudnienia nie ominą również Kolei Mazowieckich. Rozkłady pociągów KM również ulegną zmianie. Część z nich przez weekend (6-7 kwietnia) nie będzie jeździła przez podmiejską linię średnicową!

Ze szczegółowymi informacjami o obowiązującym wzajemnym honorowaniu biletów ZTM-KM można zapoznać się na stronie internetowej WTP.