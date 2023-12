i Autor: zrzutka.pl & Policja.pl Wracał do domu po pracy, miał straszny wypadek. Potrzebuje pomocy, by stanąć na nogi

Potrzebna pomoc

Kamil od blisko 14 lat jeździ na wózku. Gdy wracał z pracy do domu uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Mężczyzna ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Po latach pojawił się cień nadziei, by mógł stanąć na nogi. Umożliwić mu to może egzoszkielet. Niestety, jego koszt sięga aż 700 tys. złotych! W internecie trwa zbiórka pieniędzy na pomoc Kamilowi.