Tragiczne wydarzenia na Nowym Świecie

Do tragicznego zdarzenia doszło w środku nocy 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie. 29-letni Maciek, mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, został zaatakowany przez trzech mężczyzn. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Początkowo, policja zatrzymała Łukasza G. i Sebastiana W., których Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał już na siedem lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć chłopaka.

Główny podejrzany w sprawie, Dawid Mirkowski, uciekł z Polski, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. Ukrywał się w Turcji, gdzie został zatrzymany w marcu 2023 roku. W grudniu 2024 roku, został sprowadzony do Polski. Usłyszał zarzut zabójstwa. Jego proces wciąż trwa.

Zeznania świadków bójki

We wtorek (20 stycznia) na sali rozpraw zeznawała m.in. 24-letnia Emilia. Opowiedziała, że wraz z chłopakiem wyszli do sklepu monopolowego, gdzie spotkali znajomych, w tym 29-letniego Maćka. Zauważyli grupę mężczyzn, którzy rzucali kostkami lodu w kierunku przechodzących kobiet.

− Nawiązałam kontakt wzrokowy z jednym z nich. Wtedy rzucił w moją stronę kostką lodu. Odwróciłam się do Maćka, który stał najbliżej mnie i zakomunikowałam, że są agresywni − relacjonowała. Dodała, że 29-latek podszedł do nich, co wywołało kłótnię, która przerodziła się w bójkę.

− W pewnym momencie była to bójka trzech osób przeciwko jednej osobie. Dalej udało się agresorom zapędzić Maćka w róg bramy i zwalić go z nóg. Był kopany po głowie i brzuchu − opowiadała dalej.

Zeznała również, że po ataku napastnicy uciekli. Maciek leżał zakrwawiony w bramie. − Zobaczyłam, że ktoś mu pomagał. Już w tym momencie widziałam, jak krew leci mu po plecach. Ktoś zaprowadził go do sklepu monopolowego. Wszedł tam i upadł − podsumowała.

Relacja sprzedawcy sklepu monopolowego

Kolejną osobą, która zeznawała przed sądem, był sprzedawca w sklepie monopolowym. − Była duża kolejka ludzi. Nagle wszedł mężczyzna i zaczął obijać się o szyby i przepychać przez klientów. Podszedł i zaczął mówić, że został dźgnięty − mówił przed sądem 30-latek.

Sprzedawca opisywał, że widział krew na twarzy mężczyzny i początkowo chciał go wyprosić, ale ten nagle upadł. Wtedy zauważył krew na koszuli i wyprosił klientów. − Tamowałem mu krew. Mówił do mnie, że umrze, a ja mówiłem mu, że wszystko będzie dobrze. Pogotowie ratunkowe przyjehcało po około 20 minutach. Jeszcze kwadrans stali przed sklepem i w końcu pojechali − zeznał.

Dalszy przebieg procesu

Następny termin rozprawy wyznaczono na 23 stycznia. Sąd planuje tego dnia odtworzyć filmy z monitoringu.

Brutalnie zamordowali Maćka na Nowym Świecie. Sąd nie miał litości, spędzą za kratkami długie lata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.