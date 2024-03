Wstrząsające. Miał zakaz zbliżania się do żony. Podpalił jej ubrania!

Miał zakaz zbliżania się do żony. Podpalił jej ubrania!

Tragedia rozegrała się w poniedziałek (25 marca) w powiecie kozienickim. Na policję zadzowniła przerażona kobieta. - Mężczyzna podpalił kobiecie ubrania, wcześniej miał już zakaz zbliżania się do żony. Z relacji kobiety wynikało, że przemoc, awantury, wyzwiska wobec jej osoby trwała od kilku lat – poinformowała podkom. Ilona Tarczyńska z policji w Kozienicach.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat nawet pozbawienia wolności.

Pamiętaj! Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę!

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne - to tajemnica wielu polskich rodzin. "To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać.", "To sprawa rodzinna." - w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.