Wstyd! 47-latek zrobił to na klatce schodowej w przychodni!

Pijany awanturnik nasikał w przychodni

Obrzydliwa sytuacja miała miejsce w sobotę, 11 marca, w jednej z mińskich przychodni lekarskich. Na korytarzu ośrodka zdrowia przebywał nietrzeźwy i niezwykle wulgarny mężczyzna. 47-latek nie reagował na prośby personelu, by opuścił placówkę. Co więcej, oddał mocz na klatkę schodową wewnątrz ośrodka zdrowia! To obrzydliwe zachowanie przelało czarę goryczy. Warto zaznaczyć, że w przychodni znajdowały się inne osoby, w tym dzieci. Personel przychodni wezwał policję.

- Na miejsce udali się policjanci z załogi patrolowo-interwencyjnej mińskiej komendy. Potwierdzili skandaliczne zachowanie mieszkańca gminy Celestynów. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna spożywał tam jeszcze alkohol oraz zaśmiecił placówkę służby zdrowia. Kiedy mundurowi zwrócili uwagę mężczyźnie, że jego zachowanie jest niewłaściwe i wezwali go do odpowiedniego do miejsca, w którym się znajduje zachowania, jego wulgaryzmom nie było końca. 47-latek znieważył policjantów, którzy przywracali ład i porządek w przychodni - przekazała sierż. szt. Elżbieta Zagórska z mińskiej policji.

Pijany awanturnik w rękach policji

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i noc spędził na komendzie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia policjantów. Przyznał się do zarzucanego czynu. 47-latek odpowie również za szereg popełnionych wykroczeń w przychodni. - W tej sprawie toczy się postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim - poinformowała sierż. szt. Elżbieta Zagórska.