i Autor: Shutterstock

Szok!

Wtargnął z nożem do sklepu. Wrzeszczał: „To jest napad!”. 80-letnia ekspedientka ranna

mk 8:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szokująca napaść na staruszkę w Ostrowi Mazowieckiej. Do lokalnego sklepu wtargnął mężczyzna. W ręku trzymał nóż. Zaczął krzyczeć, że to napad. Gdy 80-letnia sprzedawczyni próbowała go zatrzymać, dźgnął ją w rękę i uciekł! Policjanci ruszyli za nim. Okazało się, że nie działał sam. Mundurowi zatrzymali aż 3 osoby.