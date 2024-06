i Autor: Shutterstock, Piotr Grzybowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express, Krystian Olszewski/Super Express, Marek Zieliński/Super Express, Tomasz Jastrzębowski/Reporter, Piotr Molęcki/East News

Łańcuszek zmian w Warszawie

Wybory do Brukseli wpłyną na Warszawę. Nowi europosłowie, posłowie i radni ze stolicy

Warszawiaków w Brukseli reprezentować będzie ośmiu europosłów. Stolica co prawda wyniku frekwencyjnego w niedzielnych wyborach do PE nie pobiła, ale na tle innych miast i tak uplasowała się wysoko z wynikiem 58,15 proc., więc wprowadzi aż 8 europosłów, o dwóch więcej niż 5 lat temu. Ten wybór wpłynie także na zmiany personalne w Radzie Warszawy i w Sejmie. Odejdzie bowiem dwoje wybranych w kwietniu radnych. A za europosłów do Sejmu wejdą znani politycy ze stolicy.