Premier obiecał 3 mld zł dla Warszawy. PiS już wie na co przeznaczyć pieniądze od rządu. Mamy listę inwestycji

Prezydent Rafał Trzaskowski 22 czerwca na sesji absolutoryjnej zaatakował radnych PiS, że nie robią nic, by bronić pieniędzy, które rząd zabiera warszawiakom. - Mielibyśmy 8,5 miliarda złotych w budżecie więcej – wyliczał prezydent.

Ten ubytek częściowo zrekompensować mają obiecane przez premiera Mateusza Morawieckiego i posła Jarosława Krajewskiego (szefa warszawskiego PiS) 3 mld zł na inwestycje w stolicy, które mają być przekazane miastu do 2030 roku. Obiecali to w styczniu 2023. Prezydent Trzaskowski do tej pory nie miał okazji rozmawiać z premierem o obiecanych pieniądzach. Dopiero na sesji przyznał, że wpłynęło pierwsze zaproszenie. Dziś - jak słyszymy nieoficjalnie - ma się odbyć pierwsze spotkanie robocze w sprawie pieniędzy dla Warszawy, w którym mają uczestniczyć przedstawiciele ministerstw i stołecznego ratusza. Ale ani premiera Mateusza Morawieckiego ani prezydenta Rafała Trzaskowskiego na nim ma nie być.

Na co przeznaczone zostałyby te 3 miliardy złotych? Już w styczniu 2023 premier wspomniał o III linii metra, obwodnicy śródmiejskiej, rozbudowie Skry czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Działacze PiS przygotowali teraz listę inwestycji w dzielnicach, którą publikujemy w „SE” jako pierwsi.

- Wsłuchując się w głosy mieszkańców, w każdej z dzielnic wytypowaliśmy po jednej inwestycji, która powinna być sfinansowana z rządowej puli, o której mówił premier Mateusz Morawiecki. Większość z tych pozycji jest już wpisana w wieloletni plan inwestycyjny Warszawy, ale część z nich została odłożona, wydaje się, na „wieczne nigdy”, a warszawiacy oczekują ich realizacji już dziś. To choćby obwodnica śródmiejska – mówi szef klubu PiS w Radzie Warszawy, Dariusz Figura.

Na liście, oprócz dokończenia obwodnicy śródmieścia, wraz z łącznikiem Trasy Tysiąclecia z Targową PiS chciałby dofinansować rozbudowę systemu zarządzania ruchem na stołecznych drogach. Na liście znalazła się też budowa Traktu Książęcego od Pragi-Północ do Starówki, remont Parku Skaryszewskiego czy Parku Bródnowskiego.

Poseł Jarosław Krajewski, podobnie jak Trzaskowski, objeżdżał przez ostatnie miesiące dzielnice. I – jak twierdzi – lista to wypadkowa tych rozmów. - Będziemy walczyć o to, by rząd przekazał pieniądze na inwestycje w każdej dzielnicy. Jeszcze nigdy w historii Warszawy nie było takiej sytuacji, by stolica dostała z budżetu państwa 3 mld zł w ciągu 7 lat – mówi „Super Expressowi” poseł Jarosław Krajewski.

Tak PiS chce podzielić 3 mld zł dla Warszawy:

* III linia metra

* Obwodnica śródmiejska od ronda Wiatraczna do ronda "Żaba"

* Trasa Świętokrzyska od Wybrzeże Szczecińskie do Zabranieckiej

* Stadion Skry i remont obiektu

* Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego

* Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - rozbudowa

Inwestycje w dzielnicach:

* Bemowo: remont boisk szkolnych i montaż hal pneumatycznych

* Białołęka: rozbudowa przedszkola przy ul. Pancera

* Bielany: Budowa Bielańskiego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

* Mokotów: rozbudowa ul. Bartyckiej

* Ochota: przebudowa ulicy Pruszkowskiej

* Praga-Południe: remont Parku Skaryszewskiego

* Praga-Północ: utworzenie Praskiego Traktu Książęcego

* Rembertów: odwodnienie ul. Paderewskiego

* Śródmieście: zaplecze sportowe ośrodka przy ul. Międzyparkowej

* Targówek: modernizacja Parku Bródnowskiego

* Ursus: przebudowa ulicy Regulskiej

* Ursynów: zagospodarowanie terenu nad tunelem POW

* Wawer: budowa przedszkola przy ul. Lebiodowej

* Wesoła: budowa biblioteki przy ul. Armii Krajowej

* Wilanów: droga dojazdowa wzdłuż POW i most na rzece Wilanówka

* Włochy: budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków

* Wola: budowa 6 wind w placówkach edukacyjnych

* Żoliborz: dostosowanie północnego odcinka ul. Tołwińskiego do parametrów drogi publicznej

