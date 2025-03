Wybudują nowoczesny garaż dla pociągów w Warszawie. Inwestycja za 179 mln zł

PKP Intercity podpisało umowę na budowę nowej lokomotywowni na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 179 mln zł brutto Nowa inwestycja ma być gotowa w 2027 roku.

Nowa lokomotywownia ma zapewnić pasażerom PKP Intercity komfort i punktualność podróży. − Nowoczesne zaplecza techniczne PKP Intercity to inwestycje w komfort i punktualność, czyli to, co jest najważniejsze dla pasażerów − powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W nowej hali będą naprawiane i myte lokomotywy, co pozwoli na szybsze i dokładniejsze przygotowanie pojazdów do tras. W 2024 roku PKP Intercity przewiozło blisko 80 mln osób, a w 2025 roku liczba pasażerów ma być jeszcze większa.

Obecnie w Warszawie PKP Intercity korzysta z zabytkowej lokomotywowni z lat 1937-1938. − Potrzebujemy nowoczesnego zaplecza technicznego − powiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Spółka planuje odbiór kolejnych 46 lokomotyw jednosystemowych oraz 63 pojazdów wielosystemowych.

Inwestycja jest realizowana w systemie "Zaprojektuj i zbuduj". Do końca 2026 roku zostaną wykonane zadania dotyczące systemu sterowania ruchem kolejowym. − Zdolność nowego zakładu osiągnie blisko 1100 obsługiwanych lokomotyw w ciągu roku − powiedział Stefan Bekir Assanowicz, prezes spółki Trakcja.

W 2024 roku PKP Intercity zakończyło realizację części inwestycji budowlanych na terenie bocznic kolejowych w Krakowie, Szczecinie oraz Wrocławiu. W trakcie realizacji jest rozbudowa zaplecza technicznego w Przemyślu. W latach 2025-2030 PKP Intercity planuje przeznaczyć blisko 3,2 mld zł na unowocześnienie zapleczy technicznych i bocznic kolejowych. − Dla pasażera jest najważniejsza bezpieczna i punktualna podróż − podsumował Janusz Malinowski.

PKP Intercity jak Formuła 1! Rekordowe czasy przejazdów i nowy rozkład jazdy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.