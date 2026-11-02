Wyburzają biurowiec w centrum Warszawy. Wiadomo, co stanie w jego miejscu

Trwa rozbiórka biurowca Saski Point przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie

Od kilku tygodni w ścisłym centrum stolicy trwają niezwykle widowiskowe prace rozbiórkowe, które przyciągają wzrok mieszkańców oraz turystów. Pod adresem Marszałkowska 111 znika biurowiec Saski Point.

Ten kilkupiętrowy gmach wchodził w skład kompleksu Saski Business Park, a swoją nazwę zawdzięczał położonemu po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej parkowi. Przez dziesięciolecia osoby pracujące w tym miejscu mogły podziwiać z okien malowniczą zieleń, jaką oferuje sąsiadujący z budynkiem Ogród Saski. Obecnie obiekt przechodzi jednak do historii, ponieważ ekipy budowlane prowadzą jego systematyczną rozbiórkę.

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Nowy apartamentowiec zastąpi biurowiec Saski Point przy Ogrodzie Saskim

Gdy gmach wybudowany pod koniec lat 90. ostatecznie zniknie z powierzchni ziemi, na działce przy ulicy Marszałkowskiej 111 ruszy nowa inwestycja. Tym razem inwestor nie planuje tu jednak przestrzeni biurowych, gdyż w tym miejscu wyrośnie nowoczesny budynek mieszkalny. Projekt przewiduje stworzenie apartamentów, którym towarzyszyć będą lokale usługowe oraz podziemna hala garażowa.

Nowa inwestycja dostarczy na rynek około 50 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu, przy czym największe apartamenty osiągną powierzchnię 150 metrów kwadratowych. Przyszli mieszkańcy najwyższych kondygnacji zyskają z okien niezwykły widok na panoramę całego Ogrodu Saskiego.

Projekt nowego gmachu przygotowała pracownia JSK Architekci, a zakończenie prac budowlanych zaplanowano w ciągu dwóch lat.

Wyburzanie obiektu Saski Point to tylko jeden z przykładów likwidacji starszych biurowców w warszawskim Śródmieściu, ponieważ analogiczne roboty toczą się na Muranowie oraz w okolicach ronda ONZ. W tej ostatniej lokalizacji rozbierany jest mierzący 83 metry wysokości budynek Ilmet z połowy lat 90., natomiast na Muranowie znika ponad półwieczny już gmach Intraco o wysokości 107 metrów, który wzniesiono w połowie lat 70.

Na działce po budynku Ilmet wyrośnie docelowo potężny wieżowiec Warsaw One o wysokości 188 metrów. Z kolei wyburzane Intraco ustąpi miejsca nowemu biurowcowi, który zachowa dokładnie takie same gabaryty, ale zaoferuje najemcom współczesne standardy.