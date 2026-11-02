14-latka wyskoczyła z 10. piętra. Siedziała przy otwartym oknie. Nogi zwisały jej z parapetu

Świadek usłyszał huk

Do tego straszliwego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 listopada, w godzinach porannych. Bielański komisariat zgłoszenie o dziewczynce, która wypadła z okna otrzymał około godz. 8.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić reporterowi „Super Expressu”, zgłaszającym był najpewniej przypadkowy przechodzień. To on, jako pierwszy zaczął reanimację 14-latki oraz wezwał pogotowie ratunkowe. Uwagę mężczyzny przykuł głośny huk. Kiedy poszedł sprawdzić co było jego źródłem, zauważył dziecko, leżące na kostce przed blokiem.

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Kiedy na miejsce przybyli policjanci, czekali już na nich ratownicy oraz wspomniany mężczyzna. Niestety życia dziewczynki nie udało się uratować.

- Na razie mamy ustalonego jednego świadka, który zauważył moment wyskoczenia dziewczynki. Powiedział nam, że widział, jak 14-latka przez jakiś czas siedziała przy otwartym oknie na parapecie, z nogami zwisającymi w dół - mówi nasz rozmówca.

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W dalszych krokach policja zamierza przesłuchać również rodziców tragicznie zmarłej dziewczynki. Na razie nie wiadomo co spowodowało, że dziecko zdecydowało się na taki krok.

Sprawą będą zajmować się bielańscy policjanci oraz prokuratura.

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Tragedia na Białołęce. Jak radzić sobie z depresją?

Niestety w opisywanym przypadku wszystko wskazuje na desperacki krok dziewczyny. Pamiętajmy - depresja to bardzo poważny problem, którego nie wolno lekceważyć. Dlatego też przypominamy - nie jesteśmy sami i w takich sytuacjach trzeba wołać o pomoc!

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ;

; bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 ;

; dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 ;

; wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 ;

; tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 ;

; pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - [email protected].