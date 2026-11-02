Zagroził zamachem, jeżeli żona nie wróci do domu. Zgłosił fałszywy alarm bombowy

Albo przywiozą mu żonę, albo wysadzi blok

Do tego dziwnego zdarzenia doszło w środę, 28 października, na terenie Ostrołęki. Mężczyzna skontaktował się z numerem alarmowym i przekazał, że może posiadać materiały wybuchowe. Zapowiedział, że doprowadzi do ich detonacji w jednym z budynków wielorodzinnych.

Niedoszły zamachowiec postawił przy tym policji jeden warunek, i wcale nie chodziło o milion dolarów i samolot podstawiony pod klatkę schodową. Służby miały bowiem... skłonić żonę do powrotu do domu. Mundurowi nie zlekceważyli zgłoszenia i bardzo szybko namierzyli autora tych gróźb.

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- Policjanci natychmiast rozpoczęli działania, aby ustalić, tożsamość mężczyzny oraz miejsce jego zamieszkania. W niespełna godzinę ustalono jego miejsce zamieszkania. Okazało się, że autorem telefonu był 36-latek - komentuje w rozmowie z reporterem „Super Expressu” nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy KMP w Ostrołęce.

Jak udało się nieoficjalne ustalić w rozmowie z policjantami, mężczyzna oczekiwał, że patrol przywiezie żonę ze spotkania z rodziną.

Morderca wrócił na miejsce zbrodni

Pirotechnicy przeszukali mieszkanie

Specjaliści dokładnie sprawdzili lokal pod kątem obecności materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji. Niczego takiego nie znaleźli. Nie było zatem rzeczywistego zagrożenia eksplozją.

Podczas interwencji 36-latek przyznał, że przekazana przez niego informacja była nieprawdziwa.

- Mężczyzna tłumaczył, że był to głupi żart - dodaje nadkom. Żerański.

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„Dowcip” zakończył się w policyjnej celi

Wyjaśnienie o żarcie nie uchroniło mężczyzny przed zatrzymaniem. Policjanci przewieźli 36-latka do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie przedstawiono mu zarzut wywołania fałszywego alarmu.

Chodzi o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach, która spowodowała działania służb. Za taki czyn grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

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