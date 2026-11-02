W Warszawie powstanie nowy schron. Zbudują go na placu tuż obok popularnej galerii handlowej

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
PAP
PAP
2026-11-02 10:47

W Warszawie powstanie nowoczesny schron połączony z ośrodkiem szkoleniowym dla urzędników i polityków, którzy będą przygotowywać się do zarządzania kryzysowego. Zlokalizowany zaledwie kilkaset metrów od popularnej galerii handlowej Westfield Arkadia, obiekt będzie także oferował przestrzeń edukacyjną.

Widok z góry na plac Grunwaldzki w Warszawie, gdzie powstanie nowoczesny schron. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Kapitel / Wikipedia/ CC BY-SA 4.0

Będzie nowy schron w stolicy

W Warszawie powstanie specjalistyczny schron połączony z ośrodkiem szkoleniowym, w którym wysocy urzędnicy państwo i politycy będą mogły przygotowywać się na wypadek zarządzania kryzysowego.

Nowy obiekt powstanie na terenie Żoliborza, konkretnie pod placem Grunwaldzkim - zaledwie 600 metrów od popularnej galerii handlowej Westfield Arkadia.

Poza wspomnianym już Centrum Kształcenia Ochrony Ludności, w planach jest również tzw. Bezpieczny dom - przestrzeń edukacyjna dla dzieci i młodzieży, a także obiekt sportowy dla mieszkańców Żoliborza.

Darmowa działka od miasta

Na potrzeby inwestycji miasto stołeczne Warszawa przekazało już w połowie września działkę miejską Akademii Pożarniczej, która ma zbudować ten obiekt.

Jak przekazał PAP rzecznik Akademii Pożarniczej mł. kpt. Dominik Duralski, realizacja inwestycji przy ul. Matysiakówny (przylegającej do placu) jest na wstępnym etapie. - Trwają prace zorientowane na przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku. Uczelni zależy, aby budynek ten służył zarówno społeczności akademickiej, jak i mieszkańcom miasta.

Daty poszczególnych etapów inwestycji na razie nie są znane. Wiadomo, że proces realizacji całego przedsięwzięcia został rozplanowany wieloetapowo na najbliższe lata.

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