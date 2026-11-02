W szambie znaleźli ciało 59-latka. Tragedia w Garwolinie

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-02 12:13

Tragiczne odkrycie na prywatnej posesji w Garwolinie. W niedzielę późnym wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w zbiorniku na nieczystości przy ul. Senatorskiej. Na miejsce przyjechali strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. Po wydobyciu 59-latka ze zbiornika lekarz stwierdził jego zgon. Według wstępnych ustaleń policji nic nie wskazuje na to, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Dokładną przyczynę i okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.

Srebrny radiowóz policyjny za biało-niebieską taśmą odgradzającą miejsce zdarzenia. O tragedii w Garwolinie czytaj na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

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Zgłoszenie o tragedii garwolińska policja otrzymała w minioną niedzielę, 1 listopada, przed godz. 22. Dotyczyło ono ciała mężczyzny, znajdującego się w szambie na terenie jednej z posesji przy ul. Senatorskiej.

W akcji wydobycia mężczyzny brała udział także straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Niestety na pomoc było już za późno. Stwierdzono zgon 59-latka.

Chwilę później teren całej posesji został zabezpieczony. Policjanci przeprowadzili oględziny i rozpoczęli gromadzenie materiału, który ma pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

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Jak informuję „Super Express” kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy KPP w Garwolinie, na chwilę obecną wykluczono udział osób trzecich. Niewykluczone, że śmierć 59-latka była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

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Prokurator nakazał zabezpieczyć ciało

Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało już zabezpieczone do dalszych badań. Sekcja zwłok może pozwolić na ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci oraz przybliżonego czasu zgonu.

Śledczy będą musieli sprawdzić między innymi w jaki sposób mężczyzna znalazł się w zbiorniku, czy pokrywa szamba była właściwie zabezpieczona oraz czy 59-latek doznał wcześniej urazu albo nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

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Postępowanie dotyczące przyczyny oraz okoliczności śmierci 59-latka prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie pod nadzorem prokuratora.

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