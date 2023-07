Ukradli mu prawo jazdy, więc wydrukował nowe. Zapłacił 40 złotych!

Warszawa. Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali Gruzina z lewym prawem jazdy

W środę, 12 lipca funkcjonariusze straży granicznej podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzonej w jednym z warszawskich hosteli zatrzymali 33-letniego obywatela Gruzji i to nie za nielegalny pobyt, a za posłużenie się sfałszowanym gruzińskim prawem jazdy!

– Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że prawo jazdy, które okazał do kontroli wykonał samodzielnie przy użyciu programu graficznego oraz korzystając z usług firmy zajmującej się wydrukiem i laminacją dokumentów płacąc 40 złotych – czytamy w komunikacie opublikowanym przez nadwiślański oddział straży granicznej.

Mężczyzna tłumaczył, że zmusiły go do tego okoliczności. Kilka tygodni wcześniej jego oryginalne prawo jazdy zostało mu skradzione, a że był na co dzień zatrudniony w charakterze kierowcy, dlatego zdecydował się na pozyskanie dokumentu, wykorzystując metodę „handmade”.

Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i poddał się dobrowolnie karze grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 10 złotych każda oraz obciążenie kosztami postępowania.