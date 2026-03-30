Wygrał 32 mln zł w Lotto! Szokujące, jaki dostanie przelew. To wcale nie taka kwota

Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca wcale nie dostanie 32 mln zł

Losowanie Lotto z wtorku, 24 marca, przejdzie do historii. Padły następujące liczby: 9, 13, 16, 17, 38, 45 - zestaw, który dla jednego gracza okazał się wart prawdziwą fortunę.

Co ciekawe, nowy multimilioner nie musiał nawet wychodzić z domu. Zwycięski zakład został zawarty przez internet, na stronie www.lotto.pl, co pokazuje, że szczęście może zapukać zarówno do drzwi, jak i do przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Trafienie „szóstki” oznaczało wygraną w wysokości 32 060 068,20 zł. Jednak zgodnie z polskim prawem od wygranej w grach liczbowych pobierany jest 10‑procentowy podatek, który odlicza Totalizator Sportowy jeszcze przed wypłatą.

To oznacza, że nowy lottomilioner wcale nie otrzyma przelewu w wysokości 32 mln zł. Od wygranej potrącony zostanie podatek w wysokości 3 206 006, 82 zł. Po odjęciu nieco ponad 3 milionów złotych podatku na konto zwycięzcy trafi więc niespełna 29 milionów złotych, a dokładniej 28 854 061 złotych i 38 groszy.

Losowania Lotto i Lotto Plus

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22 i są transmitowane na stronie www.lotto.pl i na YouTube.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

Aktywuj Super Szansę na 2 miliony. Grając w Lotto w punkcie sprzedaży, możesz zagrać z Super Szansą. Jeżeli grasz blankietem, zaznacz odpowiednie pole. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. Aktywacja Super Szansy to 2 zł. Więcej informacji o Super Szansie znajdziesz tu. Graj na wiele losowań lub subskrybuj kupon

Możesz zagrać na 10 kolejnych losowań, a grając przez Internet możesz wybrać opcję subskrypcji, dzięki czemu Twój kupon weźmie udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu zakończenia subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia! Zachowaj kupon wydrukowany przez terminal

Kupon z Twoimi zakładami jest jedynym dowodem udziału w grze oraz podstawą wypłaty wygranej. Pamiętaj, aby go zachować. W przypadku gry przez Internet, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji zawarcia zakładu w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta Gracza. Ciesz się wygraną

Po losowaniu sprawdź, ile liczb udało Ci się trafić i jak wysoka jest Twoja wygrana! Wyniki sprawdzisz na www.lotto.pl, w punktach sprzedaży LOTTO, pod numerem infolinii 801 450 450 oraz w aplikacji mobilnej m.LOTTO. Jeśli grasz przez Internet, otrzymasz powiadomienie o wygranej, a informacja o niej zapisze się w historii transakcji na Twoim Koncie Gracza.