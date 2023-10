Wyłączą prąd w Warszawie. Padły konkretne daty i lokalizacje [LISTA MIEJSC]

Wielka kwesta na Powązkach w Warszawie. To już 49. raz!

Warszawa. Miejscami wyłączą prąd

Najbliższe dni przyniosą mieszkańcom stolicy niemałe utrudnienia. I nie chodzi o utrudnienia panujące na drogach w zawiązku z obchodami święta zmarłych. W niektórych dzielnicach Warszawy planowane są bowiem czasowe wyłączenia prądu. Mieszkańcy stolicy powinni więc przygotować się na co najmniej kilka godzin bez energii elektrycznej. Warto mieć to na uwadze planując swój dzień. Bez prądu nie będzie działała ani lodówka, ani telewizor, ani telefon, jeśli go wcześniej nie naładujemy.

Gdzie i kiedy wyłączą prąd w Warszawie?

Uspokajamy - problemy z prądem nie dotkną wszystkich osób mieszkających w stolicy. Wyłączenia energii elektrycznej obejmą jedynie niektóre ulice i budynki. Co więcej, wstrzymanie dostaw prądu nie jest planowane na 1 i 2 listopada, czyli Wszystkich świętych i Zaduszki. Kiedy zatem i gdzie spodziewać się utrudnień? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu w Warszawie podał Stoen Operator. Dla ułatwienia w poniższej galerii zdjęć przygotowaliśmy szczegółowy informator. Zebraliśmy adresy, daty i godziny zapowiadanych utrudnień. Zawczasu sprawdź, czy prądu zabraknie również u Ciebie!