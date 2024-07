Wylądowała i wpadła. Zaskakujące zatrzymanie na lotnisku w Modlinie, 62-latka ścigana przez Interpol!

Do zatrzymania kobiety doszło 11 lipca podczas kontroli paszportowej po przylocie samolotu z Londynu. - Kiedy to okazało się, że jej dane figurują w bazach teleinformatycznych SG jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz listem gończym za oszustwo przez Sąd Rejonowy w Zamościu. Po zatrzymaniu i potwierdzeniu aktualności poszukiwań, kobietę doprowadzono do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiaj natomiast 62-latka zostanie przewieziona do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Do innego zdarzenia doszło na Lotnisku Chopina w Warszawie. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała, że funkcjonariusze mazowieckiej KAS udaremnili próbę nielegalnego wwozu do Unii Europejskiej dolarów amerykańskich. Podróżni, których skontrolowano na Lotnisku Chopina, miało bagaże wypchane pieniędzmi o równowartości ponad 128 tys. euro. Więcej TUTAJ.