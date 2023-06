PRÓBOWANO MU POMÓC

Wyleciał za barierki, ściął latarnię i dachował. Koszmarny wypadek na trasie S8. Nie żyje 38-letni mężczyzna

W sobotę, 24 czerwca na trasie S8 przed węzłem Marki w kierunku stolicy doszło do koszmarnego wypadku drogowego. Jak słyszymy, podróżujący oplem 38-latek stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z łuku drogi. Jego auto zaczęło koziołkować, po drodze ścinając latarnię. Z pojazdu wycinali go strażacy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin później.