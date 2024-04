Wyniki wyborów Warszawa: exit poll. Kto wygrał wybory na prezydenta Warszawy 2024?

Punktualnie o godz. 21 w całej Polsce zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Lokale wyborcze zostały zamknięte, a Polacy poznali pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Kto wygrał w wyborach na prezydenta Warszawy? Zgodnie z sondażowymi wynikami exit poll zdecydowanym liderem w wyborach jest - bez zaskoczeń - urzędujący prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który zdobył 59,8% głosów.

Kto został prezydentem Warszawy? Wyniki exit poll:

Rafał Trzaskowski (KO) - 59,8%

Tobiasz Bocheński (PiS) - 18,5%

Magdalena Biejat (Lewica) - 15,8%

Przemysław Wipler (Konfederacja) - 3,9%

Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) - 1,5%

Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) - 0,5%

ZOBACZ GALERIĘ: Tak głosowali kandydaci w wyborach na prezydenta Warszawy

Co to jest exit poll? Wyniki wyborów samorządowych 2024

Głosowanie w wyborach samorządowych trwało w niedzielę, 7 kwietnia w godz. 7-21. Lokale wybircze w całej Polsce zostały zamknięte, a to oznacza koniec ciszy wyborczej. To właśnie wtedy publikowane mogą być pierwsze sondażowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll - czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badanie przeprowadzała przez cały dzień pracownia Ipsos.

Ipsos przeprowadzi badanie przed 970 losowo wybranymi lokalami wyborczymi - ankieterzy poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Na podstawie zebranych w ten sposób danych przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania. Będą one zawierały informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji i wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 6 wybranych miastach Polski - będą to Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów.

Ipsos szacuje, że zbierze ok. 100 tys. ankiet. Zaznaczył, że badanie Ipsos jest anonimowe - tak samo jak głosowanie w lokalu wyborczym. - Respondent może ankietę wziąć i wypełnić, po czym samodzielnie włożyć ją do urny z napisem Ipsos, może wypełnić tylko część danych. W ankiecie nie prosimy o żadne dane kontaktowe, które wskazałyby na konkretną osobę - podkreśla Paweł Predko, dyrektor Ipsos.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 powinny być znane w ciągu kilkudziesięciu godzin od zakończenia głosowania.