Wypadek na A2 pod Mińskiem Mazowieckim. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Są ranni

Dramat rozegrał się w w sobotę (16 listopada) na węźle Mińsk Mazowiecki. – Do zdarzenia doszło około godziny 13.30. Zderzył się samochód osobowy marki Ford z samochodem ciężarowym marki MAN – przekazał „Super Expressowi” Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że kierujący osobówką został zabrany do szpitala śmigłowcem. Pasażerka i dziecko trafili do szpitali karetkami pogotowia. – Obaj kierujący byli trzeźwi – podsumował policjant. Na razie nie znamy przyczyn wypadku. W sprawie trwa policyjne dochodzenie.

Służby nie informują o stanie zdrowia poszkodowanych. Wiadomo jedynie, że w zdarzeniu nikt nie zginął.