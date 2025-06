Wypadek na drodze krajowej nr 53. Trzy auta roztrzaskane. Jedna osoba zakleszczona we wraku

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11:30 na drodze krajowej nr 53, w pobliżu miejscowości Zalesie, w województwie mazowieckim. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku ranne zostały cztery osoby.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 11:30. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz patrol policji. Jak podaje portal "eostroleka.pl", jedna z osób uczestniczących w zdarzeniu była zakleszczona we wraku pojazdu. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wydostać poszkodowaną.

Droga krajowa nr 53 została całkowicie zablokowana na czas trwania działań służb. Policja wprowadziła objazdy, kierując ruch na lokalne drogi.

Na miejscu wciąż trwają czynności dochodzeniowe prowadzone przez funkcjonariuszy policji, którzy ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wypadku.

Służby apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń policji oraz służb drogowych.

Jak udzielać pierwszej pomocy po wypadku?

Po wypadku najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa: zarówno sobie, jak i poszkodowanemu. Przed podejściem do osoby rannej należy upewnić się, że miejsce zdarzenia nie stwarza zagrożenia, np. przez ruch drogowy, ogień czy niebezpieczne substancje. Następnie warto wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, i dokładnie opisać sytuację.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, należy z nim rozmawiać, by utrzymać go w świadomości i uspokoić. W przypadku braku reakcji sprawdzamy oddech – jeśli go nie ma, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze, jeśli umiemy je wykonać).

W przypadku krwawień należy zatamować je, uciskając ranę czystym materiałem, np. gazą lub tkaniną. Jeśli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, układamy go w pozycji bocznej ustalonej, aby zapobiec zadławieniu się. Nie należy przemieszczać osoby poszkodowanej, chyba że grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo (np. pożar). Warto też stale obserwować stan rannego aż do przyjazdu służb ratunkowych, gotowym do ponownej oceny oddechu i ewentualnego podjęcia resuscytacji.

