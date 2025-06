Karambol na S8 w Warszawie. Lądował śmigłowiec LPR. Zderzenie ośmiu pojazdów przed mostem

We wtorek (17 czerwca) przed godziną 10 na trasie S8 w Warszawie, w kierunku Poznania, tuż przed mostem Grota-Roweckiego doszło do karambolu z udziałem ośmiu pojazdów (4 osobowe, 3 dostawcze, 1 ciężarowy). Jedna z rannych osób została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Droga w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana.