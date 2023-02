Wypadek na Woli! Skuterem wjechał pod tramwaj, ranny 27-latek w szpitalu

Paraliż w warszawskim metrze, trzy stacje wyłączone! Olbrzymie utrudnienia, co się stało?

Warszawa. Wypadek na Woli, skuterem wjechał pod tramwaj

Do groźnego zdarzenia doszło około godziny 18:40. - Poruszający się motorowerem 27-letni obcokrajowiec zderzył się z tramwajem. Poszkodowany trafił do szpitala. Kierujący i motorniczy byli trzeźwi, trwa ustalanie przyczyn zdarzenia – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” nadkom. Marta Sulowska. Z nieoficjalnych ustaleń reportera „Super Expressu” wynika, że młody mężczyzna wjechał skuterem pod prąd. Policja nie chce potwierdzać jednak tych informacji do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie.

Warszawa. Huknął skuterem w osobówkę

Do innego wypadku z udziałem skutera doszło w październiku na Pradze. 21 października, przed godziną 14:00 doszło do niebezpiecznego zderzenia pojazdów. Na skrzyżowaniu ulicy Mińskiej z Bliską 15-latek kierujący skuterem w swoim szaleńczym pędzie wjechał w skręcającego volkswagena. Motorower nieletniego od razu runął na ziemię, a ranny nastolatek został przewieziony do szpitala.