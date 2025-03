MACIE CZAS DO NIEDZIELI

Samochód zderzył się z łosiem. Ranny pilnie zabrany śmigłowcem do szpitala

Dramat rozegrał się we wtorek (18 marca), ok. godziny 17.30. Było jeszcze jasno, gdy na drodze w miejscowości Stara Wrona (pow. nowodworski) rozległ się głośny huk. Kierowca niebieskiego samochodu osobowego wjechał prosto w łosia. Zwierzę wbiegło chwilę wcześniej na jezdnię. – 18 marca o godzinie 17:27 zostaliśmy zadysponowani do zderzenia samochodu osobowego z łosiem w miejscowości Stara Wrona. W wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego odniósł obrażenia – informują na portalu społecznościowym strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Do wypadku wezwano śmigłowiec LPR, który wylądował w pobliżu. Ratownicy wydostali z wraku przenieśli poszkodowanego do podniebnej karetki. Ranny trafił do szpitala. Służby nie informują o jego stanie zdrowia.

