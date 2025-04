Wypadek w Wiskitkach! Kia i Audi w rowie, jedna osoba w szpitalu

QUIZ. Sprawdź, jak dobrze znasz tradycje wielkanocne. Mniej niż 5/8 to wstyd!

Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie. Jak informuje policja, wszystko wydarzyło się na skrzyżowaniu ulicy Guzowskiej w Wiskitkach z drogą serwisową prowadzącą w kierunku Cyganki. To właśnie tam doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 48-letnia kierująca pojazdem marki Kia wiozła troje pasażerów. Nagle jej auto zderzyło się z Audi, którym kierował 25-letni mężczyzna. Siła uderzenia musiała być ogromna, bo oba pojazdy wpadły w bariery ochronne, a następnie stoczyły się do przydrożnego rowu!

Pasażerka w szpitalu

W wyniku wypadku jedna z pasażerek Kii została ranna. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przetransportowała poszkodowaną do szpitala na dalsze badania. Na szczęście życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji z Żyrardowa. Mundurowi sprawdzili trzeźwość kierowców. Okazało się, że zarówno 48-letnia kierująca Kia, jak i 25-letni kierowca Audi byli trzeźwi. Niestety, na tym dobre informacje się skończyły. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że kierujący Audi nie ma prawa jazdy! W ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Jak mówi mł. asp. Patrycja Sochacka: "Prowadzone jest postępowanie, mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i przyczyn zdarzenia".