Wystartował konkurs VIVELO Miasto Książek. Do wygrania zastrzyk gotówki

Zgłoś się do konkursu VIVELO Miasto Książek i odmień lokalną bibliotekę

Jak biblioteki odnajdują się w swojej roli w dobie cyfryzacji i zmaksymalizowanej dostępności treści kulturalnych? Czy mogą stać się centrami społeczności lokalnych? Według raportu „Stan czytelnictwa w Polsce” zrealizowanego przez Bibliotekę Narodową 28% czytelników korzysta z zasobów bibliotek.

- Dziś obiekty biblioteczne to bardzo często huby kulturalne oferujące szereg atrakcji dla lokalnej społeczności. VIVELO Miasto Książek to innowacyjny konkurs, który ma promować czytelnictwo w społecznościach miast, gmin czy dzielnic aglomeracji. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a zadaniem uczestników jest opracowanie planu działań promocyjnych dla lokalnej biblioteki publicznej. Cieszymy się, że konkurs VIVELO Miasto Książek stał się przestrzenią do dialogu młodych ludzi z lokalnymi bibliotekami. Chcemy nagrodzić potencjał i kreatywność młodzieży, na zwycięzców czekają nagrody pieniężne - mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

Finał na największym stadionie w kraju - PGE Narodowym

Drużyny, które zakwalifikują się do fina,łu będą miały możliwość zaprezentowania swoich strategii podczas Targów Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek, 17 maja, 2024 r. jury Konkursu VIVELO Miasto Książek wyłoni zwycięzców. Jury tworzą: Joanna Piekarska - Kierownik Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Biblioteka Narodowa; Monika Bartys - Dyrektor Wydawnicza, Wydawnictwo ZNAK; Dorota Jasińska - Nauczyciel Konsultant, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Andrzej Descours - Brand Manager Radia ESKA, ESKA2 i Eska ROCK i Anna Jankowska - Specjalista ds. organizacji i komunikacji, Targi Książki i Mediów VIVELO.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 8 kwietnia.

Więcej szczegółów i regulamin na stronie konkursowej: 2024.targivivelo.pl/vivelo-miasto-ksiazek/