i Autor: Pixabay Ożenił się, nie doczekał nawet nocy poślubnej. Po ślubie wylądował za kratkami!

Co za historia!

Wziął ślub, nie doczekał nawet wesela. Po uroczystości wylądował za kratkami!

Co za pech! Pan Młody nie doczekał ani wesela, ani nocy poślubnej. Pod drzwiami Urzędu Stanu Cywilnego czekali na niego makowscy policjanci, którzy tuż po zakończeniu uroczystości zabrali go do aresztu. Świeżo upieczony mąż spędzi za kratkami najbliższe dwa lata. Czym 50-letni makowianin sobie na to zasłużył?