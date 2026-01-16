Z nożem w ręku zaatakował nastolatków. Po napaści paradował w skradzionej kurtce

2026-01-16 9:55

17-latek z nożem w ręku zaatakował dwóch nastolatków. Młodszej ze swoich ofiar ukradł drogą kurtkę, w której później dumnie paradował po ulicy. Agresywny nastolatek został zatrzymany. Trafił do aresztu.

Autor: KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła/ Materiały prasowe
  • W Warszawie 17-latek, grożąc nożem, napadł na dwóch nastolatków, kradnąc jednemu kurtkę.
  • Sprawca został zatrzymany dwa dni później, paradował w skradzionej kurtce i posiadał niebezpieczne narzędzia.
  • Mimo zaprzeczeń, usłyszał zarzuty rozboju z użyciem noża oraz paserstwa, trafiając do aresztu.

Warszawa. Z nożem w ręku zaatakował nastolatków

Na policję zgłosił się mężczyzna, który powiadomił o rozboju. Ze zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna zaatakował 13-latka i 16-latka. Agresor, grożąc nożem, ukradł młodszemu z chłopców kurtkę wartą 700 złotych.

- Kryminalni podjęli ustalenia, bardzo szybko pozyskali niezbędne informacje, dokonali kilku sprawdzeń i przystąpili do zatrzymania. 17-latek wpadł w ich ręce dwa dni później w okolicy miejsca zdarzenia. Szedł ubrany w skradzioną kurtkę, miał przy sobie nóż i kastet - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej policji. - Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli telefony komórkowe, z których jedne okazał się poszukiwany przez inną jednostkę Policji w związku ze zgłoszoną kradzieżą - dodała policjantka.

Zatrzymany nastolatek udawał, że pojęcia nie ma, o co chodzi policjantom. Twierdził, że o żadnym rozboju nic nie wie.

Z nożem w ręku zaatakował nastolatków. Po napaści paradował w skradzionej kurtce

17-latek z zarzutami

Próby uniknięcia odpowiedzialności za swoje czyny nie poskutkowały. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 17-latek usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz paserstwa. - Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w sądzie zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - poinformowała podinsp. Węgrzyniak.

