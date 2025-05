Z wiaduktu przeskoczyli na pl. Bankowy. Tramwaje wróciły w al. Jana Pawła II, a zniknęły z mostu Śląsko-Dąbrowskiego

Warszawa. Tramwaje wróciły w al. Jana Pawła II, a zniknęły z mostu Śląsko-Dąbrowskiego

- Tu nie ma mowy o opóźnieniu! Jeśli będzie trzeba, prace będą trwały także nocami – deklarował dwa miesiące temu wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, mówiąc o remoncie torowiska wzdłuż al. Jana Pała II. I wygląda na to, że pracownikom TW uda się tego wyśrubowanego terminu dotrzymać. Po raz kolejny remont torów (tak jak w al. Waszyngtona) zakończył się w terminie.

Nasuwa to od razu pytanie – dlaczego ekipy remontujące ulice nie mogą być tak zdyscyplinowane pod względem terminów, jak tramwajarze? Ale na to urzędnicy tylko wzruszają ramionami stwierdzając, że remonty dróg są bardziej nieprzewidywalne.

Faktem jest że od poniedziałku mieszkańcy bloków przy ul. Broniewskiego odzyskają miejsca parkingowe, zajęte od marca na dodatkowy pas ruchu, w związku z remontem rozjazdów. Pasażerowie natomiast odzyskali tramwaje między Rondem Radosława i pl. Grunwaldzkim.

Potężne utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Tramwaje nie pojadą tamtędy przez dwa miesiące Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niestety, już od dziś tramwaje 4, 23 i 26 przestaną kursować przez most Śląsko-Dąbrowski – od pl. Bankowego do Dworca Wileńskiego, a od 2 czerwca, aż do przystanku „Femina”. Zmienią się także trasy linii 3, 13, 20 i 36. Aleją Solidarności będą kursowały autobusy zastępcze Z26. Ruch samochodowy będzie utrzymany, z jednym wyjątkiem - kierowcy jadący od tunelu Trasy W-Z nie będą mogli korzystać z jednego z pasów do skrętu w lewo z al. Solidarności na plac Bankowy.

Roboty przy rozjazdach na Bankowym potrwają do 23 czerwca. – Prace zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności zrobione zostaną rozjazdy po stronie wschodniej, od strony Starego Miasta, następnie po stronie zachodniej, środkowej i południowej. Po zakończeniu prac przejazd przez skrzyżowanie Andersa – al. Solidarności, zarówno tramwajem, jak i samochodem, będzie wygodniejszy – mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.