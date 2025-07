Zabójstwo na Nowym Świecie. Oskarżony po raz pierwszy zabrał głos. O śmierci Macieja dowiedział się z Facebooka

Zabójstwo na Nowym Świecie

Dokładnie 8 maja minęły trzy lata od tragicznej nocy, kiedy to trzej zwyrodnialcy napadli i skatowali 29-letniego Macieja. Mężczyzna grał na ulicy - pasją była gitara. Nagle trójka opryszków zaczęła rzucać kostkami lodu w grupę dziewczyn. Maciej zwrócił im uwagę, prosząc, żeby przestali. W odpowiedzi został zaatakowany.

Doszło do bójki. Maciej próbował się wycofać, ale szarpanina przeniosła się do bramy. Tam upadł pod gradem ciosów. W ręku jednego z napastników pojawił się nóż. Morderca zaczął zadawać ciosy, zatapiając ostrze w ciele ofiary. Bandyci uciekli, zostawiając broczącego krwią gitarzystę. Maciej zdołał doczołgać się do pobliskiego sklepu i wyszeptać: „Umieram…”. Zmarł, zanim przyjechała karetka.

Długie poszukiwania i aresztowania

Sprawcy zapadli się pod ziemię, ale policja szybko ustaliła ich tożsamość. Wszyscy mieli już wcześniej problemy z prawem. Prokuratura wydała za nimi listy gończe. Po wielu miesiącach poszukiwań udało się ich zatrzymać.

Łukasz G. został zatrzymany 30 stycznia 2023 roku na Targówku.

Dawid M. (wyraził zgodę na publikację nazwiska i wizerunku), który po zabójstwie uciekł do Turcji, został zatrzymany w czerwcu.

Sebastian W. wpadł jako ostatni.

Procesy i wyroki

Prokuratura dokładnie przeanalizowała zeznania świadków i nagrania z monitoringu. Ustalono, że to Dawid M. kilkukrotnie pchnął ofiarę nożem. Próbował uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się w Turcji i posługując się dokumentami brata. Po ekstradycji do Polski usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Dwóch pozostałych sprawców usłyszało wyroki:

Łukasz G. (30 l.) i Sebastian W. (26 l.) zostali skazani na siedem lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie.

Radosław W. został skazany na pięć miesięcy ograniczenia wolności za pomoc w ukrywaniu się Sebastiana W.

Wyroki nie są jednak prawomocne. Obrońcy złożyli apelację, kwestionując legalność składu sędziowskiego, w którym zasiadała sędzia powołana przez tzw. neo-KRS. Domagają się uchylenia wyroku i ponownego rozpoznania sprawy. Alternatywnie, obrońcy wnoszą o zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu.

"Przyznaję się do bójki, ale nie do użycia noża"

W środę, 23 lipca, przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces Dawida M. 27-latek, doprowadzony w kajdankach, wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku.

– Przyznaję się do wzięcia udziału w bójce, ale nie przyznaję się do użycia noża – zaczął M., relacjonuje Gazeta Wyborcza.

Mężczyzna twierdzi, że feralnego wieczoru poszedł do klubu, aby się pobawić. Pił alkohol, a gdy poczuł się gorzej, postanowił wrócić do domu. Jednak po drodze wstąpił jeszcze na drinka do pubu na skrzyżowaniu ulicy Foksal i Nowego Światu. Wyszedł na zewnątrz i zaczął rzucać kostkami lodu, próbując "zaczepić dziewczyny". - Było to głupie - podsumował.

Świadkiem był Maciej H., który natychmiast zareagował i kazał mężczyźnie przeprosić. Według oskarżonego, z obu stron poleciały wyzwiska.

- Uderzył mnie i wyprowadził cios, który mnie powalił. W tamtym momencie zaczęliśmy się szarpać. Byłem skupiony na Macieju, nie widziałem nikogo innego wokół. On był ode mnie wyższy i silniejszy. Trzymał mnie w uchwycie, w którym się dusiłem. Próbując się wydostać, zacząłem wyprowadzać ciosy. Po chwili oswobodziłem się z uchwytu i zacząłem wyprowadzać kolejne ciosy prawą ręką, wszystkie były kierowane w okolice głowy. Nie widziałem, żeby cokolwiek stało się Maćkowi, bo jeszcze chwilę wcześniej próbował do mnie wstać, dlatego uznałem, że wszystko z nim okej. Kontynuowałem chęć powrotu do domu - cytuje M. "GW".

Panika i ucieczka z kraju

Oskarżony utrzymuje, że o śmierci Macieja H. dowiedział się dopiero następnego dnia z Facebooka.

- Spakowałem najważniejsze rzeczy i wyjechałem z kraju. Wyjechałem, bo chciałem dowiedzieć się, co się naprawdę stało. Byłem przestraszony tym, co się wydarzyło - zeznawał przed sądem.

Dawidowi M. grozi nawet dożywocie. Minimalna kara za zabójstwo to osiem lat więzienia.