Zmiany na ul. Okularowej. Kierowcy wściekli

Od kilku tygodni trwa przebudowa ul. Okularowej w Wawrze. Deweloper, który budował pobliskie osiedle wprowadza tam zmiany uzgodnione z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym i Zarządem Dróg Miejskich. Urzędnicy postanowili, że na skrzyżowaniu z ul. Szpaczą trzeba wybudować wysepki, które uniemożliwią wyjazd z tej ulicy w lewo w Okularową, którą potem można szybko dostać się na Trasę Siekierkowską i dalej do centrum. W efekcie kierowcy, którzy są zmuszeni do wyjeżdżania z osiedla w prawo, aby dostać się na ul. Marsa muszą albo skręcić w ul. Bluszczową i przejechać przez parking marketu budowlanego, albo pojechać dalej ulicami Stepową, Korkową i Rekrucką, robiąc w ten sposób ogromne – półtorakilometrowe koło. - To absurd i zwykłe utrudnianie nam życia – grzmią wściekli mieszkańcy. Nowa organizacja ruchu powoduje jeszcze większe zagrożenie, ponieważ kierowcy zaczęli i tak skręcać w lewo, rozjeżdżając jeszcze nieukończoną wysepkę.

Względy bezpieczeństwa

Jak się okazuje, drogowcy tłumaczą wprowadzone zmiany względami bezpieczeństwa i… usprawnieniem ruchu. - Tam od zawsze bardzo mocno obciążona jest relacja skrętu w lewo z Okularowej w Marsa. Auta kolejkują się często do wysokości marketu budowlanego. Auta skręcające ze Szpaczej w lewo nie tylko dołączają się do tej kolejki, ale też całkowicie blokują jadących Okularową w przeciwnym kierunku – wytłumaczył rzecznik ZDM Jakub Dybalski, który dodał, że auta wyjeżdżające ze Szpaczej nie były też widoczne dla kierowców wyjeżdżających z marketu. - Układ skrzyżowania musi być z tego powodu zmieniony – podkreślił rzecznik ZDM.

Czy da się to zmienić?

Wściekli mieszkańcy pytają czy jednak da się cofnąć te zmiany i wprowadzić jakieś inne rozwiązanie – np. sygnalizację świetlną, lub dodatkowy pas do skrętu w lewo? Na to już jednak rzecznik nam nie odpowiedział.

„Żądamy lewoskrętu". Mieszkańcy wściekli na zmiany na ul. Okularowej