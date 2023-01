Zadbaj o swojego czworonoga. Ruszyła akcja darmowej sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w Warszawie

Akcja prowadzona będzie w stolicy do końca listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych. W tym roku miasto wyda na ten cel 700 tys. zł. Właściciele czworonogów mogą wybrać jedną z 28 lecznic bez względu na dzielnicę zamieszkania. Ważne jest jednak, by mieszkać na terenie Warszawy. Lista lecznic dostępna TUTAJ. Decydując się na wykonanie zabiegu u pupila, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Piszemy o nich poniżej.

Zabieg darmowej kastracji i sterylizacji czworonoga w Warszawie – to musisz wiedzieć!

Zabiegowi kastracji i sterylizacji można poddać zwierzę powyżej 6. miesiąca życia oraz kwalifikujące się do znieczulenia ogólnego. Co ważne, pupil musi być również zaczipowany, a także posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Dodatkowo należy pamiętać, że:

podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.

od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie

minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia (podajemy tylko wodę do picia)

należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii

Jak podaje ratusz, od 2012 roku, czyli od początku obowiązywania programu, sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Warszawę poddano ponad 20,5 tys. psów i kotów.

Zabieg darmowego czipowania czworonoga w Warszawie – to trzeba wiedzieć!

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, która w przypadku zaginięcia pupila umożliwia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Czip jest wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu.

Z czipowania czworonogów może skorzystać zwierzę, które ukończyło 12. tydzień życia i posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Z danych ratusza latach 2007-2022 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez miasto poddano niemal 110 tys. psów i kotów.