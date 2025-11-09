Zakaz lotów dronami w Warszawie. Sprawdź, gdzie obowiązują ograniczenia i jakie grożą kary

Dlaczego wprowadzono zakaz lotów dronami 11 listopada?

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w ruchu bezzałogowych statków powietrznych podyktowana jest koniecznością zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas państwowych obchodów oraz zgromadzeń publicznych związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Jak poinformował podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, działania te są wynikiem współpracy policji i Służby Ochrony Państwa.

W dniu 11 listopada przez Warszawę przechodzą liczne marsze, odbywają się oficjalne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie, a w przestrzeni publicznej gromadzą się tysiące ludzi. W takich warunkach każdy nieautoryzowany obiekt latający, w tym dron, stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Gdzie dokładnie nie będzie można latać?

Aby ułatwić operatorom dronów zrozumienie, gdzie dokładnie będą obowiązywać restrykcje, wyznaczono geograficzną strefę czasową o symbolu EPR840. Każdy pilot drona, zarówno hobbysta, jak i profesjonalista, ma obowiązek znać jej parametry i bezwzględnie się do nich stosować.

Jak wyjaśnił, strefa zakazu obejmuje wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla.

Oznacza to, że strefa z zakazem lotów orientacyjnie sięga do:

od północy, skrzyżowanie ulic Odrowąża/Rondo Żaba;

od południa, skrzyżowanie Belwederska/Gagarina;

od zachodu, skrzyżowanie Al. Solidarności/Okopowa;

od wschodu, budynku przy ul. Grochowskiej 234/240.

KSP zaznaczyła, że od zakazu są wyjątki. Całkowity zakaz wykonywania lotów nie dotyczy lotów lotnictwa państwowego, lotów statków powietrznych wykonywanych po uzgodnieniu z zarządzającym strefą, a także statków należących do zarządzającego strefą.

Policja podkreśliła też, że każdy, kto lata dronem, albo ma taki zamiar musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, jakie ciążą na każdym pilocie bezzałogowego statku powietrznego i odpowiedzialności karnej za złamanie przepisów.

− Kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku − podała policja.

