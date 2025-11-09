Zakaz lotów dronami w Warszawie. Sprawdź, gdzie obowiązują ograniczenia i jakie grożą kary

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-11-09 14:51

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada 2025 roku, nad Warszawą zostanie wprowadzony czasowy zakaz lotów dronami. Komenda Stołeczna Policji, w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa, ustanowiła specjalną strefę ograniczeń ze względów bezpieczeństwa. Obejmie ona znaczną część stolicy, a za jej naruszenie grożą surowe konsekwencje prawne, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Lubelskie - SG znalazła ślady nowego drona

i

Autor: Pixabay.com

Dlaczego wprowadzono zakaz lotów dronami 11 listopada?

Decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w ruchu bezzałogowych statków powietrznych podyktowana jest koniecznością zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas państwowych obchodów oraz zgromadzeń publicznych związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Jak poinformował podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, działania te są wynikiem współpracy policji i Służby Ochrony Państwa.

W dniu 11 listopada przez Warszawę przechodzą liczne marsze, odbywają się oficjalne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie, a w przestrzeni publicznej gromadzą się tysiące ludzi. W takich warunkach każdy nieautoryzowany obiekt latający, w tym dron, stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Gdzie dokładnie nie będzie można latać?

Aby ułatwić operatorom dronów zrozumienie, gdzie dokładnie będą obowiązywać restrykcje, wyznaczono geograficzną strefę czasową o symbolu EPR840. Każdy pilot drona, zarówno hobbysta, jak i profesjonalista, ma obowiązek znać jej parametry i bezwzględnie się do nich stosować.

Jak wyjaśnił, strefa zakazu obejmuje wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla.

Oznacza to, że strefa z zakazem lotów orientacyjnie sięga do:

  • od północy, skrzyżowanie ulic Odrowąża/Rondo Żaba;
  • od południa, skrzyżowanie Belwederska/Gagarina;
  • od zachodu, skrzyżowanie Al. Solidarności/Okopowa;
  • od wschodu, budynku przy ul. Grochowskiej 234/240.

KSP zaznaczyła, że od zakazu są wyjątki. Całkowity zakaz wykonywania lotów nie dotyczy lotów lotnictwa państwowego, lotów statków powietrznych wykonywanych po uzgodnieniu z zarządzającym strefą, a także statków należących do zarządzającego strefą.

Policja podkreśliła też, że każdy, kto lata dronem, albo ma taki zamiar musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, jakie ciążą na każdym pilocie bezzałogowego statku powietrznego i odpowiedzialności karnej za złamanie przepisów.

Kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku − podała policja.

Super Express Google News
11 listopada w Muzeum Wojsk Lądowych. Moc atrakcji dla bydgoszczan
Sonda
Będziesz śledzić transmisję z uroczystości państwowych 11 listopada?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

11 LISTOPADA
11 LISTOPADA UTRUDNIENIA