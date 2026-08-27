Zakonnica przepowiedziała jej sukces. Wicemiss Polski: „Na nowo odkryłam swoją kobiecość”

St. post. Klaudia Węcłaś pełni służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II. 22-latka pochodzi z Piaseczna i studiuje kryminologię. Wcześniej przez lata grała w koszykówkę. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy i świata, występowała też w najwyższej klasie rozgrywkowej w barwach Polonii Warszawa. Świat sukien, szpilek i wybiegów długo był jej całkowicie obcy.

Zakonnica namówiła policjantkę na konkurs

Wszystko zaczęło się około roku temu, gdy Klaudia zabezpieczała jedną z pielgrzymek. Podeszła do niej zakonnica i zapytała, czy młoda policjantka brała kiedyś udział w konkursie piękności. Klaudia tylko się roześmiała. Jak przyznaje, zawsze była przede wszystkim „sportową duszą” i nigdy nie myślała o wejściu do świata mody.

Siostra zakonna chwyciła ją za rękę i zapewniła, że kiedyś przepowiedziała Franciszkowi, iż zostanie papieżem, a teraz przewiduje sukces Klaudii. Gdy bliscy policjantki poznali tę historię, zaczęło się namawianie. Na casting poszła trochę po to, by przekonać się, że zakonnica nie miała racji. Skończyło się miejscem na podium Miss Polski.

„Na nowo odkryłam swoją kobiecość”

Miejsce na podium nie było jednak jedynym, co Klaudia wyniosła z konkursu. Jak przyznaje, dzięki tej przygodzie zaczęła zupełnie inaczej patrzeć na samą siebie.

Na pewno na nowo odkryłam swoją kobiecość, bo najpierw sport, teraz służby. Uważam, że i w sporcie, i w służbach trzeba być troszkę twardym, a ja zrozumiałam, że delikatność to też jest siła. My, kobiety, musimy sobie na to pozwalać i to nie jest nic złego – mówi „Super Expressowi” Klaudia Węcłaś.

Policjantka przyznaje, że konkurs oznaczał dla niej wyjście daleko poza strefę komfortu. Początkowo nie czuła się swobodnie w eleganckich strojach, a szpilki zakładała dotąd wyłącznie na wesela i szybko zmieniała je na wygodniejsze buty. Dzisiaj, jak mówi z uśmiechem, już się z nimi „zakolegowała”.

W pełnej rozmowie II Wicemiss Polski opowiada także o reakcjach kolegów z komendy, swojej służbie, uratowaniu 90-letniej kobiety oraz planach stworzenia „Boiska Wsparcia” dla młodzieży przechodzącej kryzys.

Zobacz galerię ze zdjęciami! Klaudia ściga przestępców, po służbie zachwyca na wybiegu. Piękna policjantka została II Wicemiss Polski.